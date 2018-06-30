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Malezyalılar Ülkenin Borcunu Ödemek İçin Para Topladı
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Malezyalılar ülkenin borcunu ödemek için para topladı

MALEZYALILAR ÜLKENİN BORCUNU ÖDEMEK İÇİN PARA TOPLADI

Malezya hükümetinin, ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle bir ayda 33 milyon dolar toplandı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Malezyalılar Ülkenin Borcunu Ödemek İçin Para Topladı(9/10)5

Malezya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.

MALEZYA HALKI, İLK GÜN 1,76 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Malezya halkı, bir ay önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.

MALEZYA'NIN 252 MİLYAR DOLAR BORCU BULUNUYOR

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.

BAKANLARIN MAAŞLARI YÜZDE 10 DÜŞÜRÜLDÜ

Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.

"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yapılan genel seçimleri kazanarak, göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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