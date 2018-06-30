MALEZYALILAR ÜLKENİN BORCUNU ÖDEMEK İÇİN PARA TOPLADI
Malezya hükümetinin, ülkenin dış borçlarının ödenmesi için halkın desteğini öngören "Ümit Fonu"nu faaliyete geçirmesiyle bir ayda 33 milyon dolar toplandı.
Malezya Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ümit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar toplandığı belirtildi.
MALEZYA HALKI, İLK GÜN 1,76 MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI
Malezya halkı, bir ay önce faaliyete geçen fon için sadece ilk gün 1,76 milyon dolar bağış yapmıştı.
MALEZYA'NIN 252 MİLYAR DOLAR BORCU BULUNUYOR
Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 252 milyar dolar borcu bulunuyor.
BAKANLARIN MAAŞLARI YÜZDE 10 DÜŞÜRÜLDÜ
Ülke masraflarının azaltılması için alınan önlemler kapsamında bakanların maaşları yüzde 10 düşürülmüştü.
"Ümit Fonu"nu faaliyete geçiren Başbakan Mahathir Muhammed, geçen ay yapılan genel seçimleri kazanarak, göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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