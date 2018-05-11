MAKAS ATAN TRAFİK MAGANDALARI İSTANBUL YOLLARINDA CİRİT ATIYOR!
İstanbul trafiğinde yaşanan makas atma olayları kazalara davetiye çıkartıyor. Makas atan sürücünün neden olduğu kazada sakat kalan bir kişi "Hapis cezası verilsin" diyerek isyan etti.
İçişleri Bakan Bakanı Süleyman Soylu, onlar için "Çok hassas, gerekli kanuni düzenlemeler hazırlanmaktadır" açıklamasında bulundu. Açıklamanın üzerinden bir hafta geçti. İstanbul'da herhangi bir yolda, bir kaç dakika kamera ile kayıtta olmak yeterli. Kısa süre içinde görüntüye onlarca makas atan araç yansıyor.
'MAKAS ATMAK' TRAFİKTE ÇOK SIK YAŞANIYOR
Trafikte ani şerit değiştirerek ilerlemek 'makas atmak' olarak adlandırılıyor. Bu şekilde ilerleyen sürücüler kazalara davetiye çıkarıyor; ölümlere, yaralanmalara sebep oluyorlar. Alınan önlemlere rağmen makasçılar bir türlü durdurulamıyor. Trafik magandalarına, İstanbul'un her yerinde gece-gündüz, neredeyse her dakika rastlanıyor. Yarattıkları tehlike ile diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatıyorlar. Zaman zaman da makas atarak yarışıyorlar. İşte bu sürücülerden bazıları DHA kameraları tarafından görüntülendi.
MAKAS ATMA CEZASI : 236 LİRA
Makas atarak seyreden sürücülere, "Trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" ten 236 lira para cezası kesiliyor. Sürücüler makas atanlara yönelik cezaların yetersiz olduğunu söylüyor.
Makas mağduru olduğunu belirten Şahin Uzunyolcu, "1990 yılında O-3 bağlantı yolunda makas atan araç aniden önüme kırdı. Kaza yaptık. Sağ tarafım felç. Koltuk değneğiyle yürüyebiliyorum. Cezalar yetersiz, hapis cezası verilsin" dedi.
'İNSANLARIN HAYATI TEHLİKEYE ATILIYOR'
Saadettin Selçuk ise, "Kendilerinin ve diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyorlar. Bunlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor" ifadesini kullandı. Özellikle O-3 bağlantı yolunda çok sayıda aracın ani şerit değiştirerek ilerlediğini söyleyen Hüseyin Özkan de, "İnsan hayatını tehlikeye atıyorlar. Bu yolda da sürekli karşılaşıyorum" şeklinde konuştu.
"KİMSENİN HAYATI UCUZ DEĞİL"
Kadın sürücüler de makas atan sürücülerden şikayet etti. Nebahat Kanatlı, "Trafikte karşılıyorum. Cezalar yetersiz. Kendi canlarını düşünmeyip bir de başkalarının canını tehlikeye atıyorlar" diye konuştu. Cansu Karaman ise, "Plakalarını bile alamıyoruz, çok hızlı gittikleri için. Yanlış yapıyorlar, kimsenin hayatı ucuz değil" dedi.
Kaynak: haberinburada
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