Mahrem İmam'dan İtiraflar: Kalkışma Planı Mart Ayında Hazırdı
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Mahrem imam'dan itiraflar: Kalkışma planı Mart ayında hazırdı

MAHREM İMAM'DAN İTİRAFLAR: KALKIŞMA PLANI MART AYINDA HAZIRDI

FETÖ soruşturmasında yakalanan Mahrem imam 15 Temmuz kalkışmasının Mart ayından bilindiğini söylerken 'Telefonlarımızdaki ByLock'lar silinip cihazlar sıfırlandı.' dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 08:50
Puan Ver : Mahrem İmam'dan İtiraflar: Kalkışma Planı Mart Ayında Hazırdı(5/10)1

Malatya'da, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tutuksuz yargılanan "mahrem imam" eski öğretmen Y.D., örgütle ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Lise yıllarından bu yana örgütle ilişki içerisinde olduğunu anlatan Y.D., üniversite döneminde "ev abiliği" yaptığını, okulu bitirdikten sonra da örgüte ait bir dershanede çalıştığını, burada da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

'FETHULLAH GÜLEN ASKERLERİ ÖNEMSER'

17-25 Aralık sonrası Malatya'ya gönderildiğini, mahrem yapılanma kapsamında faaliyette bulunduğunu, TSK'da görevli askerlerle ilgilendiğini anlatan Y.D., "Bizden sorumlu kişi Fetullah Gülen'in askerlerle ilgilenilmesini çok önemsediğini, bu görevi yapanların ulvi bir görev yaptıklarını, bizlerin çok şanslı olduğunu söyledi. Bizlere bu görevin gizli ve önemli bir görev olduğunu, deşifre edilmemesini aktarırdı" dedi.

'ASKERLER DÜZENLİ BİLGİ TOPLUYORLAR'

Görev yaptıkları yerle ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları, birlikleriyle ilgili personel bilgileri ve iletmek istediği özel bilgileri olup olmadığı gibi konularda askerlerle görüştüklerini söyleyen Y.D., "Askerler bu bilgileri yazılı ve sözlü olarak verir, biz de bizden sorumlu örgüt üyelerine iletirdik. Askerlerle haftada bir düzenli toplantı yapılır, gelmeyenler sıkı takibe alınır, gerekirse çalıştıkları yere gidilirdi" şeklinde konuştu.

'KALKIŞMA MART AYINDA BİLİNİYORDU'

Y.D., 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı: "2016 Mart ayından sonra örgütsel faaliyetlerimizde hissedilir şekilde azalma oldu. Sorumlu olduğumuz askerler eve gelmemeye başladı. 'Neden öğrenciler gelmiyor' dediğimde bana 'İşleri yoğundur, bu sıralar böyle' denildi. Ayrıca 2016 Mart ayında sorumlumuz olan Kemal isimli kişi ByLock'ları telefonlarımızdan silerek cihazları sıfırladı. Askerlerin eve gelmemesini, ByLock kullanımının durdurulmasını 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık safhası olarak düşünüyorum. Bu durum o güne kadar böyle devam etti.

'BİZİMKİLER YAPMIŞ'

Kalkışma gecesi saat 03.00 sıralarında kendilerinden sorumlu kişinin, yanında tanımadığı sivil kıyafetli askerlerle eve geldiğini ve bir süre görüştüğünü söyleyen Y.D., 15 Temmuz'dan sonraki ilk cuma günü evde toplantı düzenlediklerini belirterek, kendilerinden sorumlu kişinin bu toplantıda, "Abilerle yaptığım görüşmede darbe girişimini bizimkilerden bazıları yapmış, artık askerlerinizle görüşmüyorsunuz, aramıyorsunuz" dediğini sözlerine ekledi.

'KODLAMA YAPILIYORDU'

İtirafçı mahrem imam Y.D, askerlerle görüşmelerinde gizliliğe çok dikkat ettiklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Telefon rehberine özel olarak kaydedilecek numaralar kodlu kaydedilirdi. Şöyle ki numaranın son 4 hanesindeki her rakam 10'dan çıkarılarak yazılırdı. Örneğin 4553 son dört rakamı 6557 olarak yazılırdı. Askerlerle görüşmelerimizde birbirimize 'devrem' diye hitap ediyorduk. Kesinlikle 'abi' ya da 'hocam' şeklinde hitap etmek, kendi isimlerimizi kullanmak yasaktı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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