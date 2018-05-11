MAHKUMLARI TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI: 3'Ü ASKER, 5 YARALI
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, mahkumları taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait askeri araç, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2 uzman çavuş, 1 er ile 2 mahkum yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Beypazarı-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Beypazarı'nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan 2 mahkum, Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Askeri araç, Beypazarı-Ankara Karayolu 13'ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii'nde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 uzman çavuş, 1 er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
- Beypazarı
Kaynak: haberinburada
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