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Mahkemeden Tüm Sürücüleri İlgilendiren Karar! 2 Km'yi Makul Kabul Etti
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Mahkemeden tüm sürücüleri ilgilendiren karar! 2 km'yi makul kabul etti

MAHKEMEDEN TÜM SÜRÜCÜLERİ İLGİLENDİREN KARAR! 2 KM'Yİ MAKUL KABUL ETTİ

99 km hız sınırı bulunan yolda 101 km hızla radara yakalanan Avukat Murat Çetin, 235 liralık cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, limit aşımı olan 2 km'nin sürücü tarafından fark edilemeyecek kadar düşük olduğunu belirterek cezayı iptal etti.

Tarih : 14 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Mahkemeden Tüm Sürücüleri İlgilendiren Karar! 2 Km'yi Makul Kabul Etti(9/10)5

Hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla ise 99 kilometre olduğu Isparta-Yalvaç kara yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde 101 kilometre hız ile radara yakalanan Avukat Murat Çelik, kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak cezanın iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hız limitinin 90 kilometre olduğunu, yüzde 10 yasal tolerans ile yasal hız limitinin 99 kilometre olduğunu, kendisinin de 101 kilometre hız ile giderken radara yakalandığını ifade eden Avukat Çelik, 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu.

MAHKEME 2 KM'LİK HIZ AŞIMINI MAKUL SAYARAK CEZAYI İPTAL ETTİ

Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Avukat Çelik'in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 kilometre, yüzde 10 tolerans limiti ile hız limitinin 99 kilometre olduğunu belirten mahkeme, 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve 2 kilometrelik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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