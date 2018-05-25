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Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin
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Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin

MAHKEMEDEN TRUMP'A TWİTTER UYARISI: KİMSEYİ ENGELLEYEMEZSİN

Donald Trump'ın Twitter'da bazı kullanıcıları engellemesi ile ilgili olarak açılan davada federal mahkeme, ABD Başkanı'nın kullanıcıları engellemesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 08:40
Puan Ver : Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin(5/10)1

ABD New York'ta bulunan bir Federal Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden bazı kullanıcıları engellemesiyle ilgili davada kararını açıkladı. Mahkeme Trump'ın Twitter'da hiçbir kullanıcıyı engellemeyeceğine karar verdi.

"DEVLET MEMURLARI ENGELLEYEMEZ"

Karar, Trump ve sosyal medya ekibinin Donald Trump'ın resmi Twitter hesabını takip eden bazı kullanıcıları engellemesi sonrasında verildi.

Kararda "devlet memurlarının politik görüşleri nedeniyle hiçbir kişiyi engelleyemeyeceklerini" belirten hakim Naomi Reice Buchwald, aksine davranışın anayasa ile koruma altına alınmış düşünce özgürlüğünün bir ihlali olacağına hükmetti.

KAMUSAL ALAN

ABD Başkanı'nın Twitter hesabının, hükümet faaliyetlerinin ortaya konduğu, karşılıklı etkileşime dayanan kamusal bir alan olduğuna dikkat çekilirken herkesin bu alana erişim hakkı olması gerektiğini belirtildi.

New York Columbia Üniversitesi'ne bağlı bir enstitü 2017 yılında Twitter kullanıcılarının Trump tarafından engellenmesine karşı dava açmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 52 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor. Takipçilerin ne kadarının bot hesap olduğu ise belirsiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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