ABD'nin Colorado eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden pastacı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

İLK KARAR "AYRIMCILIK" YÖNÜNDEYDİ

Colorado eyaleti, pastacı Jack Phillips'in 2012'de eşcinsel çift David Mullins ve Charlie Craig'in isteğini geri çevirmesini "yasa dışı ayrımcılık" diye tanımlamıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme 2'ye karşı 7 oyla aldığı verdiği hükümde eyaletin aldığı kararın Phillips'in haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

DİNİ İNANÇLARI NEDENİYLE GERİ ÇEVİRDİ

Muhafazakar bir Hristiyan olan Philipps, eşcinsel çifti dini inançları nedeniyle geri çevirdiğini savunmuştu. Eşcinsel hakları örgütleri, kararın eşcinsel evliliklere farklı muamele edilmesini beraberinde getirecek bir emsal oluşturmasından kaygılıydı. Ancak Yüksek Mahkeme kararında sadece Philipps'in vakasına odaklandı.

Karar artık çiçekçilerin, fotoğrafçıların ve diğer düğün hizmeti sağlayanların eşcinsel çiftlerle çalışmayı reddedebileceğini söylemiyor.











EŞCİNSEL EVLİLİKLER 3 YIL ÖNCE YASALAŞTI

Yüksek Mahkeme, üç yıl önce eşcinsel evlilikleri ABD genelinde yasallaştıran bir karar almıştı.

İNCİL'E AYKIRI DİYEREK REDDETMİŞTİ

Davanın geçmişi Temmuz 2012'de Mullins ve Mr Craig, Phillips'ten düğünleri için bir pasta yapmasını istedi. Ancak Phillips "standart iş uygulamasının eşcinsel evliliklerine pasta yapmak olmadığını" ve bunun "İncil'e tamamen aykırı bir şey olacağını" söyleyerek çifti reddetti.

YARATICI SANATÇILARIN KARAR VERME HAKKI OLDUĞUNU SAVUNDU

Philipps bunun yerine çifte bisküvi ve doğumgünü pastaları gibi başka ürünler vermeyi önerdi. Philipps "yaratıcı sanatçıların" satacakları şeylere karar verme hakkı olduğunu da savundu.

Colorado ayrımcılıkla mücadele yasasında cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa da yer veren 22 ABD eyaletinden biri. Craig ve Mullins de bu yasayı öne sürerek eyaletin Medeni Haklar Komisyonu'na taşıdıkları davayı kazandılar.

Benzer bir vaka Kuzey İrlanda'da da yaşandı. Bir eşcinsel hakları savunucusu "Eşcinsel evliliği destekleyin" yazılı bir pasta yapmayı reddeden pastaneciyi mahkemeye verdi ve alt mahkemeyi kazandı.

Dava Belfast'taki yüksek mahkemeye taşındı ve henüz yüksek mahkeme kararını vermedi.

Kaynak: haberinburada