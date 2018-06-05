İngiliz Devi Manchester United, Fred Transferini Resmen Açıkladı
Ali Koç'un İlk Transferi Bugün İstanbul'a Geliyor
Ak Partili Kılıç: Salih Müslim'i Konuşmak İçin Getirdiklerinde Orayı Terk Ettim
Maden Ocağında Patlama! 11 Madenci Yaşamını Yitirirken 25'i Mahsur Kaldı
Juventus, Buffon'un Boşluğunu Mattia Perin İle Dolduracak
Beşiktaş İlk Transferini Yaptı! Yıldız Futbolcu İmzaya Geliyor
Son Dakika! Dışişlerinden Yunanistan'a Sert Tepki: Darbecilere Güvenli Mekan Sağladılar
Son Dakika! Abd, Çavuşoğlu'nun Sözlerini Onayladı! Ypg Münbiç'ten Çekilecek!
Atatürk Havalimanı'na Sandıklar Kuruldu, İlk Oy 7 Haziran'da!
Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu
Caminin Minaresine Yıldırım Düşme Anı Anbean Kamerada!
Memura Çifte Zam Müjdesi! İşte Maaş Artış Oranları
Yavru Kurtları, Sivas Kangalının Kafesine Bıraktı
Pkk'nın Son 20 Yılda Türkiye'ye Verdiği Maddi Zarar Dudak Uçuklatıyor!
Sapık, Restoranda Liselileri İzleyip Kendini Tatmin Ederken Yakalandı
Yanardağ Patlamasında Lavların Yok Ettiği Köyde Ölü Sayısı 62'ye Yükseldi
Hdp'nin Milletvekili Adayı Gösterdiği Eski Hemşire 22,5 Yıl Hapisle Yargılanıyor
Daha Önce Lüks Arabasıyla Mitinge Gelen Kenan Sofuoğlu, Bu Kez Motosiklet Tercih Etti
'prompter' Tartışmasına Neden Olan Tayyip Elçi Konuştu: Hoş Görmedi, Konuşmayı Kesti
Son Dakika! Güvenpark Saldırısı Davasında Mütalaa Verildi: 4 Sanık İçin 37'şer Kez Müebbet İstendi

Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu

MAHKEME, EŞCİNSEL ÇİFTE PASTA YAPMAYI REDDEDEN PASTACIYI HAKLI BULDU

ABD Yüksek Mahkemesi, dini gerekçelerle eşcinsel çifte düğün pastası yapmayı reddeden pastacıyı haklı buldu.

Tarih : 05 Haziran 2018, 17:30
Puan Ver : Mahkeme, Eşcinsel Çifte Pasta Yapmayı Reddeden Pastacıyı Haklı Buldu(7/10)3

ABD'nin Colorado eyaletinde eşcinsel bir çifte düğün pastası yapmayı reddeden pastacı ABD Yüksek Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

İLK KARAR "AYRIMCILIK" YÖNÜNDEYDİ

Colorado eyaleti, pastacı Jack Phillips'in 2012'de eşcinsel çift David Mullins ve Charlie Craig'in isteğini geri çevirmesini "yasa dışı ayrımcılık" diye tanımlamıştı.

Ancak Yüksek Mahkeme 2'ye karşı 7 oyla aldığı verdiği hükümde eyaletin aldığı kararın Phillips'in haklarını ihlal ettiğine karar verdi.

DİNİ İNANÇLARI NEDENİYLE GERİ ÇEVİRDİ

Muhafazakar bir Hristiyan olan Philipps, eşcinsel çifti dini inançları nedeniyle geri çevirdiğini savunmuştu. Eşcinsel hakları örgütleri, kararın eşcinsel evliliklere farklı muamele edilmesini beraberinde getirecek bir emsal oluşturmasından kaygılıydı. Ancak Yüksek Mahkeme kararında sadece Philipps'in vakasına odaklandı.

Karar artık çiçekçilerin, fotoğrafçıların ve diğer düğün hizmeti sağlayanların eşcinsel çiftlerle çalışmayı reddedebileceğini söylemiyor.





EŞCİNSEL EVLİLİKLER 3 YIL ÖNCE YASALAŞTI

Yüksek Mahkeme, üç yıl önce eşcinsel evlilikleri ABD genelinde yasallaştıran bir karar almıştı.

İNCİL'E AYKIRI DİYEREK REDDETMİŞTİ

Davanın geçmişi Temmuz 2012'de Mullins ve Mr Craig, Phillips'ten düğünleri için bir pasta yapmasını istedi. Ancak Phillips "standart iş uygulamasının eşcinsel evliliklerine pasta yapmak olmadığını" ve bunun "İncil'e tamamen aykırı bir şey olacağını" söyleyerek çifti reddetti.

YARATICI SANATÇILARIN KARAR VERME HAKKI OLDUĞUNU SAVUNDU

Philipps bunun yerine çifte bisküvi ve doğumgünü pastaları gibi başka ürünler vermeyi önerdi. Philipps "yaratıcı sanatçıların" satacakları şeylere karar verme hakkı olduğunu da savundu.

Colorado ayrımcılıkla mücadele yasasında cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa da yer veren 22 ABD eyaletinden biri. Craig ve Mullins de bu yasayı öne sürerek eyaletin Medeni Haklar Komisyonu'na taşıdıkları davayı kazandılar.

Benzer bir vaka Kuzey İrlanda'da da yaşandı. Bir eşcinsel hakları savunucusu "Eşcinsel evliliği destekleyin" yazılı bir pasta yapmayı reddeden pastaneciyi mahkemeye verdi ve alt mahkemeyi kazandı.

Dava Belfast'taki yüksek mahkemeye taşındı ve henüz yüksek mahkeme kararını vermedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mahkeme  Eşcinsel  Çifte  Pasta  Yapmayı  Reddeden  Pastacıyı  Haklı  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER