AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." dedi.

SON ANKETİ AÇIKLADI

AK Parti'nin araştırmalarına göre, cumhurbaşkanı adaylarından kimin ne kadar oy aldığına yönelik soruya Ünal, "Daha önce de açıkladığımız banttayız. Şu anda bizim kamuoyu araştırmalarında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dönük 54-56 bandındayız. AK Parti de 1 Kasım'daki pozisyonunu koruyor, o da 46-48 bandında." yanıtını verdi.

Mahir Ünal, Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranlarıyla ilgili soruya ilişkin de "Onlar kendi araştırmalarını yaptırıyorlardır." ifadesini kullandı.

İnce ve Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacakları için daha çok Meclis'e dönük faaliyette bulundukları belirten Ünal, bu yüzden AK Parti'ye yönelik kara propaganda yürüttüklerini sözlerine ekledi.

'İNCE'NİN SEÇİM VAADİ DOLDUR BOŞALT'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim vaatlerinde "yargı" alanına getirilen eleştirilere değinen Ünal, CHP'nin 15 Temmuz'dan sonra hakim ve savcıları itibarsızlaştıran bir dil kullandığına işaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) yargıdan AK Parti hükümetinin temizlediğini vurgulayan Ünal, "Devlet ve siyaset FETÖ'yle mücadele ederken CHP, FETÖ'ye sahip çıkıyordu. Bugün artık FETÖ'den hainlerden temizlenmiş, namuslu, ülkesini seven insanların olduğu yargı sistemine böyle bir güftanda bulunmak bu insanların, onuruna, haysiyetine hakarettir." değerlendirmesini yaptı.

Mahir Ünal, İnce'nin seçim kampanyasını, kendisinin üniversiteden mezun olduktan sonra memleketi Elbistan'a gittiğinde o dönemdeki belediye başkan adayının seçim kampanyasına benzettiğini ifade etti.

Söz konusu adayın, çevresindekilere seçim kampanyasını anlatırken "Arkadaşlar stratejimiz belli; doldur, boşalt, atış serbest." dediğini aktaran Ünal, bunu hiç unutmadığını belirtti.

'TİPİK BİR CHP TAKTİĞİ'

Muharrem İnce'yi dinlerken bunu gördüğünü söyleyen Ünal, "Herhangi bir fizibilitesi olmayan, herhangi bir altlığı, verili bir bilgiye, ölçüme dayanmayan adeta insanlar kahvede oturur sohbet ederler ya şunu şöyle yapmak, bunu böyle yapmak, asarlar, keserler... Tam bir doldur, boşalt, atış serbest dili ve söylemi ile gidiyor. Bu bana AK Parti siyaseti öncesindeki vaatleri hatırlatıyor." diye konuştu.

İnce'nin, "Kimse benim mitinglerimi izlemiyor. Herkes telefonlarını kaldırsın, sosyal medyadan canlı yayın yapsın. Bundan sonra beni yayınlamayan televizyon kanallarının önünden miting yapacağım." sözlerinin hatırlatılması üzerine Ünal, şunları söyledi:

"Buradan bir mağduriyet çıkarmaya çalışıyor. Bu tipik bir CHP taktiği... Ben merak ettim, bugün partimizin çalıştığı medya takip şirketine 'Bu televizyonlar Muharrem İnce'nin mitinglerini ne kadar veriyor, hangi televizyonlar vermiş, sahiden bir haksızlık var mı?' dedim. 9 Mayıs'tan itibaren medya takip ajansımızdan gün gün çıkarttırdım. TRT bütün mitinglerine girmiş hatta Soma mitingini sadece TRT vermiş, diğer kanallar vermemiş. Şimdi siz tehdit ederek, bağırarak 'Gelirim, orayı basarım, gelir sizin orada miting yaparım...' Bu neyin nesi Allah aşkına."

"BÖYLE BİR AMERİKALI VAR MI KESİNLEŞTİRMEK LAZIM'

Ünal, İnce'nin bir televizyon programına bağlanarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik ortaya attığı iddialarının hatırlatılması üzerine, "Kendi hükümetine inanmaz, ne idüğü belirsiz, kim olduğu bilinmeyen bir Amerikalının sözde telefonuyla ortaya koyduğu iddiayı gerçekmiş gibi ülke gündemine taşır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'dan hemen sonra kendisinin de bulunduğu bir heyetle Amerika'ya gidildiğini hatırlatan Ünal, ABD'nin en başından itibaren kendilerinin iade talepleriyle ilgili asla kılını bile kıpırdatmadığını vurguladı.

Ünal, şöyle devam etti:

"Bir siyasetçi olarak niye şunu söylemiyor? Bu sürecin hepsini bal gibi biliyor. O kendisini arayan kim olduğu, ne idüğü belirsiz adama şunu niye söyleyemiyor: 'Benim hükümetim siz ne istediyseniz, hangi belgeleri, hangi usule göre talep ettiyseniz bunların hepsini size teslim etti. Siz neden hala bu belgeleri ilgili mahkemeye iletmiyorsunuz da elinizde tutuyorsunuz. Siz önce bunun hesabını verin bakalım.'

Beyefendi bunu alıyor, 'Sıkı durun size bir şey söylüyorum. Bizim bu hükümet var ya bunlar usulüne uygun başvurmamışlar bile.' Kaynağın ne? 'Kaynağım, ne idüğü belirsiz, açıklayamadığım bir Amerikalı.' Muharrem İnce de şunu çok iyi biliyor ki Amerika'nın Fetullah Gülen'i neden koruduğunu, 15 Temmuz gecesi Fetullah Gülen'in ve onun hain uzantılarının misyonunu, görevini bunların hepsini bal gibi biliyor ama derdi o değil."

Programın sunucusunun, "Bir çağrınız var mı, bu Amerikalının kim olduğunu açıklasın." demesi üzerine Ünal, "Böyle bir Amerikalı var mı önce onu kesinleştirmek lazım." karşılığını verdi.

'MEDYA İLE SAVAŞAN ADAM GÖRÜNTÜSÜ VERMEK İSTİYOR'

Ünal, "Sayın Erdoğan'ın rakibi Muharrem İnce mi, Meral Akşener mi, Temel Karamollaoğlu mu, Doğu Perinçek mi? Kim sizi en güçlü, en çok çekindiren aday?" sorusuna cevaben, AK Parti'nin bütün seçimlerde temel stratejilerinin olduğunu ve kendi gündemleriyle ilgilendiklerini belirtti.

İnce'nin bütün mitinglerinin canlı verildiğini yineleyen Ünal, şöyle konuştu:

"Öyle bir hava oluşturuyor ki gazetecilere karşı geçen gün bir ifade kullandı, üzüldüm. Kendisine bir mağduriyet üretip, 'medya ile savaşan adam' görüntüsü oluşturmaya çalışıyor. Bir siyasetçi olarak, bu kadar feveran edince çalıştığımız medya takip ajansına, gün gün bunları çıkarttırdığımda böyle bir durum söz konusu değil. Muharrem İnce de ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı, tabii ki televizyona çıkacak ama Muharrem İnce 'Ben, Cumhurbaşkanı kadar televizyona çıkmak istiyorum' diyorsa, önce adama denir ki kardeşim, önce bir cumhurbaşkanı ol, önce sen seçimleri kazan bakalım."

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada