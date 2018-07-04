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Mahalleli, 2 çocuğu taciz eden yaşlı sapığı sokak ortasında böyle dövdü

MAHALLELİ, 2 ÇOCUĞU TACİZ EDEN YAŞLI SAPIĞI SOKAK ORTASINDA BÖYLE DÖVDÜ

Gaziantep'te 2 çocuğu taciz eden yaşlı adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise yine çevredekiler tarafından kaydedildi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 17:50
Puan Ver : Mahalleli, 2 Çocuğu Taciz Eden Yaşlı Sapığı Sokak Ortasında Böyle Dövdü(8/10)4

Gaziantep'te 2 çocuğu taciz eden yaşlı adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise yine çevredekiler tarafından kaydedildi.

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve çevredeki erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR

Görüntülerde çocukların kendisini taciz ettiğini savunan şahıs daha sonra polise teslim edildiği iddia edildi. Sosyal medyaya da yüklenen görüntüler kullanıcıların yoğun paylaşım ve yorumlarına da neden oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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