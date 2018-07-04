MAHALLELİ, 2 ÇOCUĞU TACİZ EDEN YAŞLI SAPIĞI SOKAK ORTASINDA BÖYLE DÖVDÜ
Gaziantep'te 2 çocuğu taciz eden yaşlı adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise yine çevredekiler tarafından kaydedildi.
Gaziantep'te 2 çocuğu taciz eden yaşlı adam mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise yine çevredekiler tarafından kaydedildi.
TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ
Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve çevredeki erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi.
SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR
Görüntülerde çocukların kendisini taciz ettiğini savunan şahıs daha sonra polise teslim edildiği iddia edildi. Sosyal medyaya da yüklenen görüntüler kullanıcıların yoğun paylaşım ve yorumlarına da neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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