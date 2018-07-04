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Mahalle baskısı pes ettirdi, genç başhekim havlu attı!

MAHALLE BASKISI PES ETTİRDİ, GENÇ BAŞHEKİM HAVLU ATTI!

Anastezi uzmanı olarak görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi'ne 1 Mart'ta başhekim olarak atanan Şeyda Kayhan, kentte yaşadığı "mahalle baskısı" nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 07:50
Puan Ver : Mahalle Baskısı Pes Ettirdi, Genç Başhekim Havlu Attı!(5/10)1

Şeyda Kayhan, anastezi uzmanı olarak görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi'ne 1 Mart'ta başhekim olarak atandı. Genç yaşında hastanenin ilk kadın başhekimi unvanını aldı fakat kentte yaşadığı "mahalle baskısı" nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

DEVLETİN PARASINA SAHİP ÇIKTI AMA...

Gazete Habertürk'ün haberine göre ilk icraatının özel şirket tarafından işletilen fizik tedavi ve rehabilitasyon birimini hastane personeliyle çalıştırmaya başlamak olduğunu söyleyen Kayhan, "Bu birime devlet, her ay 400-450 bin liraya yakın para ödüyordu. Kendi personelimizle çalıştırmaya başladık. Devleti maddi yükten kurtardık ancak birileri rahatsız oldu. Baskılar başladı ancak geri adım atmadım. Mahalle baskısı yaratıldı. Gönderilmeseydim istifa edecektim" dedi.

FUHŞU ORTAYA ÇIKARDI SUÇLU OLDU

Hastanede çalışan 4 kişinin adının karıştığı fuhuş olayını ortaya çıkarması sonrası garip bir şekilde eleştirildiğini belirten Şeyda Kayhan, şunları söyledi:

"Siirt Üniversitesi'nde eğitim gören, yaşları 18-22 arasında değişen ve maddi durumu iyi olmayan öğrencileri baskı, tehdit ve parayla kandırarak fuhuşa zorladıklarını duyunca içim acıdı. Durumu emniyete bildirdim. 'Neden ramazan günü bunu ortaya çıkardın? Siirt için kötü bir imaj oldu' gibi şeyler söylenmeye başlandı. Burada sanki fuhuş yapan benmişim gibi eleştirildim. Hayal kırıklığına uğradım. Bazı tabuları yıkmak kolay değil." Kayhan, Aydın'a atandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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