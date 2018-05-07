MAGANDA KURŞUNU LİSELİ ARİF'İ HAYATTAN KOPARDI
Katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi yaşamını yitirirken olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde katıldığı nişan eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan lise son sınıf öğrencisi Arif Can Çetin (19), yaşamını yitirdi.
HAVAYA ATEŞ EDERKEN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ
Yalvaç'a bağlı Bahtiyar köyünde oturan Arif Can Çetin, dün akşam Çamharman köyünde bir nişan merasimine katıldı. Saat 23.00 sıralarında davetlilerden bazıları tabancalarla havaya ateş ettiği sırada Arif Can Çetin'in göğsüne kurşun isabet etti. Bir anda yere yığılan Arif Can Çetin çağrılan 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Arif Can Çetin kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, Arif Can Çetin'in hangi tabancadan çıkan kurşunla öldüğü balistik inceleme sonucu belirlenecek.
SON ANLARI KAMERADA
Diğer yandan Arif Can Çetin'in nişan töreninde oynarken çekildiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Arif Can Çetin, nişanlanan genç ve arkadaşlarıyla birlikte oynarken yer aldı.
Arif Can Çetin'in evlat edinildiği ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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