MADURO, ABD'Lİ ÜST DÜZEY DİPLOMATIN 48 SAAT İÇİNDE ÜLKESİNİ TERK ETMESİNİ İSTEDİ
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'a, Venezüella'yı terk etmesi için 48 saat süre verdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella'daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u ülkeden gönderme kararı aldı. Robinson'un 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.
SEÇİMLERE MÜDAHALE EDİLMEK İSTENDİĞİNİ SÖYLEDİ
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezüella'daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u Todd Robinson'u Pazar günü Venezüella'da gerçekleştirilen seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiası ile ülkeden gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamada, Venezüella yetkililerin Robinson'un hükümet karşıtı planları olduğuna dair belgelere sahip olduğu belirtildi.
YÜZDE 68'LE DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ
Maduro gerçekleştirilen Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar