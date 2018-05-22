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Maduro, ABD'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi

MADURO, ABD'Lİ ÜST DÜZEY DİPLOMATIN 48 SAAT İÇİNDE ÜLKESİNİ TERK ETMESİNİ İSTEDİ

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'a, Venezüella'yı terk etmesi için 48 saat süre verdi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi(10/10)6

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella'daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u ülkeden gönderme kararı aldı. Robinson'un 48 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

SEÇİMLERE MÜDAHALE EDİLMEK İSTENDİĞİNİ SÖYLEDİ

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezüella'daki en üst düzey ABD diplomatı Todd Robinson'u Todd Robinson'u Pazar günü Venezüella'da gerçekleştirilen seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiası ile ülkeden gönderme kararı aldı. Yapılan açıklamada, Venezüella yetkililerin Robinson'un hükümet karşıtı planları olduğuna dair belgelere sahip olduğu belirtildi.

YÜZDE 68'LE DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ

Maduro gerçekleştirilen Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 68 oy alarak yeniden Venezüella Devlet Başkanı olarak seçilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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