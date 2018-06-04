MAÇI İZLERKEN HAYATINI KAYBEDEN TARAFTARIN VASİYETİ GERÇEK OLDU
Fenerbahçe'nin maçını izlerken geçirdiği kalp krizinin ardından ölen Mehmet Çoban'a vasiyeti üzerine eşi Aynur Çoban tarafından, sarı-lacivert renklerde mezar yaptırıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde geçen yıl Fenerbahçe'nin maçını izlerken geçirdiği kalp krizinin ardından ölen Mehmet Çoban'a (51), vasiyeti üzerine eşi Aynur Çoban (50) tarafından, sarı-laciverte boyalı mezar yaptırıldı.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı Sarıgöllü evli ve 2 çocuk babası Mehmet Çoban, 10 yıl önce, kendisi için üzerinde tuttuğu takımın arması ve renkleri yer alan mezar yaptırdı. Çoban ayrıca, sarı-lacivert renkte kefen bile diktirdi. Mehmet Çoban, geçen yıl kalp krizinden yaşamını yitirdi. Bu kefenle toprağa verilen Çoban, vasiyetinde kabrinin de aynı renklerle süslenmesini istedi.
VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİLER
Aynur Çoban, eşinin ölümünden bir yıl sonra, vasiyeti yerine getirdi. Aynur Çoban, eşi için sarı- lacivert renklerde, üzerinde Fenerbahçe'nin arması da bulunan mezar yaptırdı. Aynur Çoban, kızı Canan Tuğçe Çoban, oğlu Atacan Çoban ve arkadaşları, Mehmet Çoban'ın mezarı başında Fatiha okudu, son arzusunu yerine getirmenin huzurunu yaşadı.
YAPTIRDIĞIMIZ EVİ DE SARI-LACİVERT BOYATACAKTI
Merhum Mehmet Çoban'ın eşi Aynur Çoban, "Eşim çok sevdiği Fenerbahçe'nin maçı sırasında kalp krizi geçirdi, 17 Şubat 2017 tarihinde vefat etti. Öleceğini bilircesine, Fenerbahçe logolu mezar taşını 10 yıl önce yaptırmıştı. Kefenini aldı, sarı-lacivert boyadı. 'Ölürsem beni bununla gömün' diyerek vasiyet etti. Vasiyetine göre gömüldü. Şimdi de mezarını çok sevdiği Fenerbahçe armalı ve sarı-lacivert renkli mermerden yaptırdım. Ruhu şad olsun. Yeni yaptırdığımız evi de sarı-lacivert boyatacaktı. Bunu da yapacağım" dedi.
Kaynak: haberinburada
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