MAÇI BIRAKIP TRİBÜNLERİ İZLEDİLER! DÜNYACA ÜNLÜ BOKSÖRÜN MAÇINDA SEYİRCİLER BİRBİRİNE GİRDİ
Dünyaca ünlü boksör Tyson Fury'nin dün gece İngiltere'de ringe çıktığı maçta seyirciler arasında bir anda alevlenen kavga maçın önüne geçti İki boksör maçı bırakıp seyircileri izledi.
İngiltere'de bulunan Manchester Arena'da Arnavut boksör Sefer Seferi ile dünyaca ünlü isim Tyson Fury'nin maçı, izleyiciler arasında çıkan kavga ile kesintiye uğradı. 15 kişinin karıştığı ve ortalığı savaş alanına dönüştüren kavgaya boksörler de kayıtsız kalamadı.
KAVGAYI İZLEDİLER
İkinci raundun ortasında patlak veren kavgada sporcular maçı bırakıp tribünleri izlemeye başladı. Hakemin devam etmeleri yönündeki uyarısına rağmen dikkatleri dağılan iki sporcu maça konsantre olmakta zorlanınca çalan gong ile köşelerine gittiler.
FURY KAZANDI
Uzun süre devam eden ve gittikçe büyüyen kavga salon dışına taşarken maçı 29 yaşındaki Tyson Fury kazandı.
Kaynak: haberinburada
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