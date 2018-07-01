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MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI! İLK 4 DAKİKADA 2 GOL


Maç müthiş başladı! İlk 4 dakikada 2 gol
Tarih : 01 Temmuz 2018, 21:40
Puan Ver : Maç Müthiş Başladı! İlk 4 Dakikada 2 Gol(8/10)4

Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

Saat 21.00'de başlayan karşılaşma Nizhny Novgorod Stadında oynanıyor.

Mücadele, TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin ilk düdüğü geldi ve maç başladı.

İLK 11'LER

HIRVATİSTAN:

Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic, Brozovic, Rakitic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic.

DANİMARKA:

Schmeichel, Kjaer, Christensen, Zanka, Dalsgaard, Eriksen, Delaney, Knudsen, Poulsen, Braithwaite, Cornelius

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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