MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI! İLK 4 DAKİKADA 2 GOL
Dünya Kupası son 16 turunda Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya geliyor.
Saat 21.00'de başlayan karşılaşma Nizhny Novgorod Stadında oynanıyor.
Mücadele, TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin ilk düdüğü geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER
HIRVATİSTAN:
Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic, Brozovic, Rakitic, Rebic, Modric, Perisic, Mandzukic.
DANİMARKA:
Schmeichel, Kjaer, Christensen, Zanka, Dalsgaard, Eriksen, Delaney, Knudsen, Poulsen, Braithwaite, Cornelius
Kaynak: haberinburada
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