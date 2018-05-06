Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile takibe alınan İran plakalı cip durduruldu. Cipte 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi.

İRAN PLAKALI CİP TAKİBE ALINDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul istikametine giden İran plakalı cipi takibe aldı. Cip, Dilovası rampası mevkiinde ekipler tarafından durduruldu.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE 98,5 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Cip, arama yapılmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan adamada, aracın bagajında döşemelerin altına zulalanmış 193 paket halinde, 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi.

İRAN UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada