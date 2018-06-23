LUKAKU TARİHE GEÇTİ! EN SON MARADONA BAŞARMIŞTI
2018 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika'nın Tunus'u 5-2 yendiği karşılaşmada iki gol atan Romelu Lukaku, futbol tarihinin en önemli golcülerini yakaladı
Turnuvaya en iyi giriş yapan takımlardan olarak gösterilen, ilk maçında 3-0'lık Panama galibiyetinden sonra Tunus'u da 5-2 mağlup eden Belçika dikkat çekiyor.
EFSANELERİN ARASINA ADINI YAZDIRDI
Panama'dan sonra Tunus'a karşı da iki gol atıp toplamda 4 gole ulaşan Romelu Lukaku, ismini futbol tarihinin en iyilerinin yanına yazdırdı. Buna göre, Meksika'da düzenlenen ve Arjantin'in kazandığı 1986 Dünya Kupası'nda Diego Armando Maradona'dan sonra ilk kez bir futbolcu Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta iki gol atmayı başardı. Bir Dünya Kupası'nda üst üste iki maçta da iki gol atan diğer isimler ise Garrincha, Pele, Gary Lineker, Mario Kempes, Gerd Muller ve Eusebio.
Turnuvada gol sayısını 4'e çıkaran Lukaku, gol krallığında da Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakaladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar