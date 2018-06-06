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Londra'da Ünlü Şarkıcı Robbie Williams'ın Da İçinde Olduğu Beş Yıldızlı Otelde Yangın Çıktı
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LONDRA'DA ÜNLÜ ŞARKICI ROBBİE WİLLİAMS'IN DA İÇİNDE OLDUĞU BEŞ YILDIZLI OTELDE YANGIN ÇIKTI


Londra'da Ünlü Şarkıcı Robbie Williams'ın da İçinde Olduğu Beş Yıldızlı Otelde Yangın Çıktı
Tarih : 06 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Londra'da Ünlü Şarkıcı Robbie Williams'ın Da İçinde Olduğu Beş Yıldızlı Otelde Yangın Çıktı(5/10)1

Londra'nın lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge'deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde yangın çıktı. Otelde bulunanlar arasında ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın da olduğu öğrenildi.

BEŞ YILDIZLI OTELDE YANGIN ÇIKTI

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Knightsbridge'deki beş yıldızlı otelde yangın çıktı.

İTFAİYE, YANGINI KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞIYOR

Kentte lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Knightsbridge'deki beş yıldızlı Mandarin Oriental otelinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BÖLGEYE 100'ÜN ÜZERİNDE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yerel saatle 16.00 (TSİ 18.00) sularında 12 katlı otelde çıkan yangına, 100'ün üzerinde itfaiye ekibi, 15 yangın söndürme aracıyla müdahale ediyor.

YETKİLİLER YANGINLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Bölgedeki Sloane Caddesi ve Grosvenor Place araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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