Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'da konuştu. Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararına "Talihsizlik, reddediyoruz!" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin Kudüs'te bugün elçilik açılışının gerçekleştirilecek olmasının öncesinde İngiltere ziyaretindeki konuşmasından satır başları;

"DÜNYANIN ÇİVİSİ ÇIKMIŞ"

- Shakespeare bugün hayatta olsa ve Hamlet isimli eserini yeniden yazsa, Prens Hamlet'e yine aynı şeyi söyletirdi; 'Dünyanın çivisi çıkmış.'

- Filistin'de sadece son birkaç haftada yaklaşık 50 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü, evlerine geri dönmekten başka talebi olmayan 1000 civarı insanı vurulduğunu görüp başka bir şey söylemek mümkün değildir.

- Afrika'da günde 1 doların altında para kazanıp ailesini doyurmaya çalışan bir babaya sorun bakalım, o başka bir şey söyleyecek mi?

"FIRAT KALKANI İLE EN BÜYÜK DARBEYİ BİZ VURDUK"

- Bu sorunların çözümüne öncülük etmekle sorumlu uluslararası toplum ise henüz terörizmle mücadelede dahi ortak paydada buluşmayı başaramadı. Türkiye'nin Suriye'de yaşadığı sıkıntı da budur. DEAŞ'la mücadelede en etkin mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Bu örgüte Fırat Kalkanı'yla en büyük darbeyi biz vurduk.

- Ama bizim karşımızda bir başka terör örgütü daha var. Sınırlarımızda terör koridoru oluşturmaya çalışan YPG/PYD'nin yanında karşımıza güya müttefiklerimiz çıkıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda en samimi ülkedir. Sınırlarımızdaki 3.5 milyon Suriyelinin evlerine dönebilmesinin yolu bu ülkenin tekrar güvenli hale gelmesidir. Suriye topraklarında Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlere mülteciler dönerken, müttefiklerimizin desteklediği terör örgütlerinin kontrolündeki yerlere dönen yoktur. Siz bakmayın, bu terör örgütünün Kürt kimliğini istismar ettiğine, bunun içerisinde birçok Batı ülkesinden isimlerde vardır.

- Kobani denilen bölge YPG/PYD terör örgütlerinin kontrolünde. İsmi üzerinden Ayn El Arab bir Kürt bölgesi değildir. Ama bu bölgenin halkı ülkemizde Şanlıurfa ilinde yaşıyor. Mesela Kürt meselesi değil terör meselesidir.

- İngiltere dahil tüm ülkelerden FETÖ'ye karşı adım atmalarını ve sınırları içindeki örgüt mensuplarının ülkemize iadelerini bekliyoruz.

"BMGK'NIN 5 DAİMİ ÜYE İLE YÖNETİLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ "

- Avrupa'nın göbeğinde insanları inançları, dinleri, kültürleri nedeniyle ötekileştiriliyor.

- Siyasi hesaplarla Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye dönük adımlar bugün hayata geçiriliyor. Bu tablo karşısında, 2. Dünya Savaşı öncesindeki karanlık günlerdeki gibi hissetmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bize ve insanlığa dayatılan bu tabloya itiraz ediyoruz.

- Biz BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üye ile yönetilmesini asla kabul etmiyoruz Birleşmiş Milletler'in 196 üyesi de dönüşümlü şekilde BMGK'da daimi üye olarak yer almalıdır diyoruz. Susmak yerine, dayatmaları kabullenmek yerine mücadeleyi tercih ediyoruz. Dünyanın çivisi çıktıysa, o çiviyi yerine sokacak olan sert bir çekiç darbesi değildir, umuttur. Bu noktada bir tercih yapmamız gerekiyor. Ya birbirimizin kurdu olup birbirimizi tüketeceğiz ya da dertlerimize birlikte derman bulacağız.

- Türkiye olarak girişimci ve vicdani bir dış politika izliyoruz. Çok taraflı işbirliği önemlidir. Türkiye olarak hem bölgemizde, hem de dünyada dostluklarımızı kazan-kazan ilkesiyle yönetiyoruz.

"DUMA'DAKİ VAHŞETİ ÖNLEYEMEDİĞİMİZ İÇİN DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

- Sekizinci yılına giren Suriye ihtilafı, siyasi, insani, güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş yıkıma neden olmuştur. Cenevre sürecine dahil olduk ve Astana'da büyük çaba sarf ettik. Sahada gerilimin azaltılması için her türlü inisiyatifi aldık.

- İdlib bölgesinin güvenliği için Rusya ile yaptığımız çalışmaları önemli noktalara getirdik. Doğu Guta ve Duma'da vahşeti önleyemediğimiz için derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sivilleri kendilerine kalkan yapan teröristler karşısında, gerekirse biz kayıp veriyoruz ama sivillere zarar vermiyoruz.

- Türkiye'nin girdiği Afrin'de El Bab'ta çekilen fotoğraflarla, Rakka'da, Doğu Guta'da, Halep'te çekilen fotoğrafları karşılaştırın. Farkı orada göreceksiniz.

"NÜKLEER ANLAŞMA ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK BAŞARIDIR"

- Son günlerde giderek tırmanan bir başka sorun alanı da İran konusudur. Biz bölgemizin istikrarı için İran'ın yapıcı katkılarında fayda görüyoruz. İran'la diyaloğun uluslararası topluma da faydalı olacağını düşünüyoruz. Nükleer anlaşma önemli bir diplomatik başarıdır.

- Yemen'deki kriz 4. yılına girmiş ve giderek daha da karmaşık bir hal almıştır. Türkiye olarak Yemen'in toprak bütünlüğü temelinde kapsayıcı bir çözümden tarafız.

- Körfez ülkeleri arasındaki gerilimi yakından takip ediyoruz. Dileğimiz Körfez'de kalıcı huzurdan yanadır.

"ABD'NİN KARARI TALİHSİZ, ARABULUCU ROLÜNÜ KAYBETTİ"

- Biz 1967 sınırları çerçevesinde, başkenti Doğu Kudüs olan egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede sorunun çözümü olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin Kudüs kararını çok çok talihsiz buluyoruz. ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olarak arabulucu rolünü tamamen kaybetmiştir. Bu atılan adımın bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim.

- Türkiye'nin Avrupa ile bağları tarihidir. AB'ye tam üyelik her şeye rağmen stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak teknik bir konu olan üyelik süreci siyasileştirilmiştir.

- Kıbrıs meselesine değinmek istiyorum. KKTC, yarım asırdır sorunun çözümü için çaba harcamıştır. Rum tarafı Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ederse, bölgedeki güvenlik ve istikrar sürekli tehlikede olacaktır. Bunu açıkça söylüyorum.

- Afganistan'daki güvenlik durumu kırılganlığını sürdürüyor. NATO'nun Afganistan'daki görevinde yer almaya devam edeceğiz.

- Türkiye 24 Haziran'da seçimlere geri gidiyor. 16 yılda vesayetten, darbeye kadar maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen, demokrasiden geri adım atmadık. Türkiye tarihinin en büyük reformlarını bizim zamanımızda gerçekleştirdi. Bundan sonra da bunu sürdüreceğiz.

Kaynak: haberinburada