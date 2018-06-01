LONDRA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI: PKK'NIN YARARLANDIĞI YASAL BOŞLUKLAR İÇİN HÜKÜMET HAREKETE GEÇMELİ
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, İngiltere'de hükümetin terör örgütü PKK'nın yararlandığı yasal boşlukları gidermesi için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "PKK yasal boşluklardan yararlanıyorsa bence hükümetin ve İçişleri Bakanı'nın bu yasal boşlukları gidermek için harekete geçmesi önem taşıyor." dedi.
Han, Londra'da yaşayan Türk toplumunca kentin kuzeyindeki Aziziye Camisi'nde düzenlenen iftara katıldı.
"BU TÜR GRUPLARIN YASAL BOŞLUKLARI KULLANMASI KABUL EDİLEMEZ"
Londra Polis Teşkilatı kendisine bağlı olan Han, kentte terör örgütü PKK yandaşlarının zaman zaman düzenlediği gösterilere göz yumulmasıyla ilgili soruya "Bu konuda gayet açık bir tutumum var. Bu tür grupların yasal boşlukları kullanması kabul edilemez." yanıtını verdi.
"HÜKÜMETİN YASAL BOŞLUKLARI GİDERMEK İÇİN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM"
Han, "Bir grup, terör listesine girmiş ise bunun üyesi olmak da yasa dışı hale gelir." diyen Han, "Bu durumda biz de harekete geçeriz, polis de harekete geçiyor. Bu grup yasal boşluklardan yararlanıyorsa, bence hükümetin ve İçişleri Bakanının bu yasal boşlukları gidermek için harekete geçmesi önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: haberinburada
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