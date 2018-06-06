LİVERPOOL VE MANCHESTER CİTY, CEZAYİRLİ FUTBOLCU RİYAD MAHREZ'İN PEŞİNDE
İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen 25 yaşındaki Riyad Mahrez için Liverpool ve Manchester City devreye girdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Riyad Mahrez'in adı birçok kulüple anılıyor.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Manchester City ile yakınlaşması üzerine kulübü Leicester City ile sorunlar yaşayan Cezayirli oyuncu, bu kez Liverpool'un patronu Jürgen Klopp'un gözdesi oldu.
İKİ DEV KULÜP MAHREZ İÇİN KARŞI KARŞIYA GELECEK
Devre arasında da tecrübeli teknik adamın ilgilendiği söylentileri olan Mahrez için iki İngiliz kulübü yeniden karşı karşıya gelecek.
Ocak ayında Philippe Coutinho'nun Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalamasının ardından arayışa geçen Klopp, kulübünün 25 yaşındaki yıldızı Mahrez için harekete geçmesini istedi.
MAHREZ'İN GÖNLÜ MANCHESTER CITY'DEN YANA
Bu sezon Premier Lig'de Leicester City forması ile çıktığı 36 maçta takımına 12 gol 11 asistlik katkı sağlayan Riyad Mahrez'in gönlünün ise Manchester City'den yana olduğu belirtildi. Cezayirli oyuncunun Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile çalışma istediği iddia e
Kaynak: haberinburada
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