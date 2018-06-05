LİVERPOOL KALECİSİ KARİUS'UN SERGİO RAMOS'TAN YEDİĞİ DİRSEK SONRASI TRAVMA GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un dirseği ile yerde kalan Karius'un travma yaşadığı ve bu travmanın maçın sonuna kadar devam ettiği ortaya çıktı.
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 2 hatalı gol yiyen ve eleştirilerin odağında olan Loris Karius için flaş bir açıklama yapıldı.
Final maçında Sergio Ramos'un dirseği ile yerde kalan Karius'un travma yaşadığı ve performansının bu darbenin ardından kötü şekilde etkilendiği ortaya çıktı.
GÖRME KAYBI YAŞADI
Karius'un hastane testleri hakkında konuşan doktor Ross Zafonte, Ramos'un darbesinin ardından Karius'un görme kaybı yaşadığını ve performansını etkilediğini belirtti.
30 TESTTEN 26'SI TRAVMA DEDİ
Öte yandan Alman Bild gazetesi, Karius'un girdiği 30 testten 26'sında travma yaşadığı sonucunun çıktığını iddia etti
Kaynak: haberinburada
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