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Liverpool Kalecisi Karius'un Sergio Ramos'tan Yediği Dirsek Sonrası Travma Geçirdiği Ortaya Çıktı
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Liverpool Kalecisi Karius'un Sergio Ramos'tan Yediği Dirsek Sonrası Travma Geçirdiği Ortaya Çıktı

LİVERPOOL KALECİSİ KARİUS'UN SERGİO RAMOS'TAN YEDİĞİ DİRSEK SONRASI TRAVMA GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un dirseği ile yerde kalan Karius'un travma yaşadığı ve bu travmanın maçın sonuna kadar devam ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Liverpool Kalecisi Karius'un Sergio Ramos'tan Yediği Dirsek Sonrası Travma Geçirdiği Ortaya Çıktı(5/10)1

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada 2 hatalı gol yiyen ve eleştirilerin odağında olan Loris Karius için flaş bir açıklama yapıldı.

Final maçında Sergio Ramos'un dirseği ile yerde kalan Karius'un travma yaşadığı ve performansının bu darbenin ardından kötü şekilde etkilendiği ortaya çıktı.

GÖRME KAYBI YAŞADI

Karius'un hastane testleri hakkında konuşan doktor Ross Zafonte, Ramos'un darbesinin ardından Karius'un görme kaybı yaşadığını ve performansını etkilediğini belirtti.

30 TESTTEN 26'SI TRAVMA DEDİ

Öte yandan Alman Bild gazetesi, Karius'un girdiği 30 testten 26'sında travma yaşadığı sonucunun çıktığını iddia etti

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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