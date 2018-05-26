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Liverpool Kalecisi Karius'un Büyük Hatasında Benzema Topu Ağlarla Buluşturdu

LİVERPOOL KALECİSİ KARİUS'UN BÜYÜK HATASINDA BENZEMA TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Liverpool Kalecisi Karius'un topu eliyle oyuna sokmak istediği sırada Benzema araya girdi ve takımı Real Madrid'i dev finalde öne geçirdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Liverpool Kalecisi Karius'un Büyük Hatasında Benzema Topu Ağlarla Buluşturdu(6/10)2

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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