LİVERPOOL KALECİSİ KARİUS'UN BÜYÜK HATASINDA BENZEMA TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU
Liverpool Kalecisi Karius'un topu eliyle oyuna sokmak istediği sırada Benzema araya girdi ve takımı Real Madrid'i dev finalde öne geçirdi.
Kaynak: haberinburada
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