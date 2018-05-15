LİTVANYA DEVLET BAŞKANI, FENERBAHÇE MAÇINA GİDİYOR
Litvanya Devlet Başkanı, Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris mücadelesini takip etmek için Belgrad'a gidiyor.
Belgrad'da düzenlenecek Euroleague Final Four'unda yarı final maçını temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş ile oynayacak olan Zalgiris'de adeta seferberlik var.
Cuma günü yapılacak maç için Litvanya Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite, Belgrad'a gidiyor. Maçı yerinden izleyip Zalgiris'e destek olacak olan Devlet Başkanı, takımla da maç öncesi bir araya gelip moral verecek.
2500 LİTVANYALI TARAFTAR MAÇI TAKİP EDECEK
1999 yılından sonra ilk kez Final Four aşamasına gelen Litvanya ekibine önemli bir taraftar desteği de olacak. Fenerbahçe Doğuş ile yapılacak mücadelede en az 2 bin 500 Litvanyalı taraftarın olacağı belirtildi. Taraftarların, uçak, tren ve kara yolu ile Belgrad'a geleceği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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