LİSTE DIŞI KALAN BAKANLARLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: DANIŞIKLI DÖVÜŞ DEĞİL!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanın milletvekili aday listesinin dışında kalmasıyla ilgili "Bu birazda arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Danışıklı dövüş değil." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanın milletvekili aday listesinin dışında kalmasıyla ilgili ilk kez konuştu.
Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
Bu birazda arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Siz aday olmayın diye böyle bir danışıklı dövüş değil. Parlamentodan kabineye alınacak arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz.
Liste dışı kalan 5 bakan:
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
AB Bakanı Ömer Çelik
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Genelkurmay Başkanı Akar'ın olası bakanlığıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.
Erdoğan Akar'ın bakanlığıyla ilgili şu cevabı verdi:
Bunu ilk defa duyuyorum. Bununla ilgili bir düşünce söz konusu değil. Dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde genelkurmay başkanları önemli yer tutarlar. Bunlar bizim dönemimizde yerlerini koruyacaklar.
Yeni dönemdeki bakanlık sayısıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin bakan sayısının 20'nin altına indirmek olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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