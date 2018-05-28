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Liste Dışı Kalan Bakanlarla İlgili Erdoğan'dan İlk Yorum: Danışıklı Dövüş Değil!

LİSTE DIŞI KALAN BAKANLARLA İLGİLİ ERDOĞAN'DAN İLK YORUM: DANIŞIKLI DÖVÜŞ DEĞİL!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanın milletvekili aday listesinin dışında kalmasıyla ilgili "Bu birazda arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Danışıklı dövüş değil." yanıtını verdi.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Liste Dışı Kalan Bakanlarla İlgili Erdoğan'dan İlk Yorum: Danışıklı Dövüş Değil!(6/10)2

Cumhurbaşkanı Erdoğan Habertürk TV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bakanın milletvekili aday listesinin dışında kalmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu birazda arkadaşlarımızın kendi tercihleri. Siz aday olmayın diye böyle bir danışıklı dövüş değil. Parlamentodan kabineye alınacak arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor. Parlamentodan kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz.

Liste dışı kalan 5 bakan:

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

AB Bakanı Ömer Çelik

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Genelkurmay Başkanı Akar'ın olası bakanlığıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Erdoğan Akar'ın bakanlığıyla ilgili şu cevabı verdi:

Bunu ilk defa duyuyorum. Bununla ilgili bir düşünce söz konusu değil. Dünyada başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde genelkurmay başkanları önemli yer tutarlar. Bunlar bizim dönemimizde yerlerini koruyacaklar.

Yeni dönemdeki bakanlık sayısıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Erdoğan, hedeflerinin bakan sayısının 20'nin altına indirmek olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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