LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİNE İLİŞKİN TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.
YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlandı.
TERCİHLER 2-13 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.
Kaynak: haberinburada
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