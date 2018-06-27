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Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
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Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİNE İLİŞKİN TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak.

Tarih : 27 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı(9/10)5

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu "odsgm.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, liselere geçiş sistemine ilişkin tercih ve yerleştirme kılavuzu http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

TERCİHLER 2-13 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Liselere yerleştirmeler için tercihler 2-13 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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