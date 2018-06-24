LİBYA'DA KAÇIRILAN TÜRK İŞÇİLERDEN 233 GÜN SONRA İYİ HABER GELDİ!
Son dakika... Libya'da geçen yıl kaçırılan, ENKA elektrik santralinin inşasında çalışan 3 Türk işçi, Başbakanlığın girişimleri sonrası 233 gün sonra serbest bırakıldı.
Libya'da, geçen yıl kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan Başbakanlığın girişimleriyle bugün serbest bırakıldı.
Konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:
3 TÜRK İŞÇİ YAKIN ZAMANDA AİLELERİNE KAVUŞACAK
Libya'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlarımızın 233 gün aradan sonra (33 hafta) bugün (23 Haziran) serbest bırakılmaları sağlanmıştır. Libya makamlarıyla işbirliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağsalim kurtarılan vatandaşlarımızın en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulmaktadır. Sayın Başbakanımız bu akşam mühendislerimizin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.
Kaynak: haberinburada
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