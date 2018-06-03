Liselere Geçiş Sınavına giren 1 milyon öğrenci puanını hesaplayabilmek için soru ve cevapların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı soruları bugün öğleden sonra açıklayacak.

2017-2018 yılının merakla beklenen ve bu yıl ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nda yaklaşık 1 milyon aday ter döktü. İki oturumlu ve 90 sorulu sınavın sona ermesiyle birlikte adaylar nefesini tuttu. LGS soru ve cevaplarının açıklanacağı saate kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı soru ve cevapları bugün öğleden sonra açıklayacak. Sorular ve cevapları haberimize açıklanır açıklanmaz haberimize de eklenecek.

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI BU YIL İLK KEZ YAPILDI

TEOG'un değiştirilmesiyle birlikte yeni sitemin ilk sınavı dün gerçekleşti. Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı sınavda öğrenciler ilk oturumda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil ve T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük testlerini çözdü. İkinci oturumda ise adaylara Fen Bilimleri ve Matematik soruları yöneltildi. Sınavda toplam 90 soru soruldu ve kritik sınav 12.30'da sona erdi. Kimileri sınavı kolay bulurken kimleri zorluğundan dert yandı.

LGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İki oturumlu geçen sınavın ardından ter döken öğrenciler gözlerini LGS soru ve cevaplarının açıklanacağı saate çevirdi.Sınav biter bitmez öğrenciler bilgisayardan ya da mobil telefonlardan LGS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını merak edip MEB'e giriş yapmak istediler. Fakat MEB'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru ve cevapları bugün öğleden sonra açıklaması bekleniyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

2018 LİSE KAYITLARI NASIL OLACAK?

2018 Ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce alım yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

Kaynak: haberinburada