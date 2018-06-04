İstanbul'da 2 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında, cep telefonu üzerinden görüntü alarak sınav sorularını paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 öğretmen serbest bırakıldı.

SINAV KİTAPÇIĞININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Alınan bilgiye göre, 2 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da bir okulda gerçekleştirilen LGS sırasında, sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü almak suretiyle sınav sorularının paylaşıldığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında paylaşım yaptığı iddia edilen 3 öğretmen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen öğretmenler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni alınması gerektiği için haklarında işlem yapılmayarak serbest bırakıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

Bu arada, soruşturma kapsamında Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden öğretmenlere ait cep telefonu üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla karar alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: haberinburada