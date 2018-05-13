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Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi

LEYLEK AÇ LEOPARIN ELİNDEN SALİSELERLE KURTULDU, NEFES KESİCİ ANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Tanzanya'daki safari parkında aç bir leoparın elinden son anda kurtulan leyleği ziyaretçiler görüntüledi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 03:20
Puan Ver : Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi(6/10)2

Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yer alan safari parkında çekilen görüntüler oldukça etkileyiciydi.

LEYLEK SON ANDA PAÇAYI KURTARDI

Aç bir leoparın çalıların arasında çıkıp leyleği yakalamaya çalışması Avustralyalı bir turist tarafından görüntülendi. Leylek leoparın elinden saliselerle kurtulurken o anlar izleyenlerin nefesini kesti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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