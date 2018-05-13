Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yer alan safari parkında çekilen görüntüler oldukça etkileyiciydi.

LEYLEK SON ANDA PAÇAYI KURTARDI

Aç bir leoparın çalıların arasında çıkıp leyleği yakalamaya çalışması Avustralyalı bir turist tarafından görüntülendi. Leylek leoparın elinden saliselerle kurtulurken o anlar izleyenlerin nefesini kesti.

Kaynak: haberinburada