Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi sarsan minik Leyla'nın ölümüyle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yapılan açıklamada, "Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolan 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in ölüm olayı ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında 5 şahsın gözaltına alındığı yönünde haberler yapılmış ise de, söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yine bazı basın ve yayın organlarında konuyla ilgili asılsız başka haberlerin de yapıldığı görülmektedir" denildi.

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE RİAYET EDİLMELİ"

Açıklamada, "Kamuoyunun doğru aydınlatılması ve bilgi kirliliğinin önlenmesi bakımından gerek gözaltına alınan şahıslar ve gerekse de diğer adli işlemlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan basın açıklamaları haricinde basın yayın organlarında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyunun haber alma hakkı çerçevesinde soruşturma sürecinde basın açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacağı, soruşturmanın selameti bakımından soruşturmanın gizliliği ilkesine riayet edilmesi önem arz etmektedir. Konuyla ilgili soruşturmanın hassasiyetle yürütüldüğü hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: haberinburada