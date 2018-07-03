LEYLA'NIN ÖLÜMÜNDE KAHREDEN DETAY: MİNİK KIZ AÇLIKTAN ÖLMÜŞ
Ağrı Valisi Süleyman Elban, minik Leyla ile ilgili açıklama yaptı. Vali, küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiğini ve vücudunda istismar ya da tecavüz izi olmadığını söyledi.
"ÖLÜM NEDENİ 8-10 GÜN AÇ BIRAKILMASI"
Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Elban şunları söyledi:
"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması..."
"HERHANGİ BİR İSTİSMAR VE TECAVÜZ EMARESİ DE YOKTUR"
Vali Elban, "Açlık nedeniyle ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur" dedi.
"LEYLA KAÇIRILDI"
Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, 'Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var.' yanıtını verdi. Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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