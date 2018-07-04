LEYLA'NIN BABASI KENDİSİNİ ARAYAN ERDOĞAN'DAN ÖZEL RİCADA BULUNDU
Kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da söyledim, çocuğumu kaçıran kimse yaptığının hesabını versin" dedi.
Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi?" dedi.
"BENİM ÇOCUĞUMA SÜT VERİN DEDİM"
Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir için, köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, AA muhabirine açıklamada bulundu. Kızı Leyla kaçırıldıktan sonra kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla'yı evvelsi gün kaybettik. O adama zaten seslenmiştim, dün medyada seyrettim, çocuk açlıktan ölmüş. Benim çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp getirip dereye atmışlar, o cani kimse onu bulmak istiyorum." diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANI ARADIM, ONA DA SÖYLEDİM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini aradığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi? Leylam melektir, benim bir musibetim yok, çocuğu öldürdün oraya attın, açlıktan öldürdün. Bağıra bağıra söyledim Allah rızası için bir yere bırakın diye. Böyle bir vicdan var mı, insan 100 adam öldürse, 100 trilyon borcun olsa bu hareket yapılmaz." ifadelerini kullandı.
"ÜÇ BEŞ İNSAN ASILDI MI KİMSE BU HAREKETİ YAPAMAZ"
Leyla'nın katilinin bir an önce yakalanmasını ve idam edilmesini isteyen Aydemir, şöyle devam etti: "Bütün Türkiye arıyor. Zaten Leyla gündeme oturdu, bir de Eylül de oturdu. Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın. İnsanlar beni arıyor diyor ki; biz çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz. İnsanların psikolojisi bozuldu, kimse çocuğunu dışarı çıkaramıyor. Üç beş insan asıldı mı kimse bu hareketi yapmaz."
Leyla'nın açlıktan öldüğü bilgisini aldıklarını aktaran Aydemir, "Yemek yiyemiyordum, Leyla'nın aç olduğunu hissediyordum. Millet niye yemek yemiyorsun diyordu, benim kızım açtır diyordum, fark ediyordum. Leyla gözü açık geldi, annesi gitti gözünü kapatmaya, kapatamadı, ben gittim kapattım. Allah o adamın ocağını yıksın." şeklinde konuştu.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ağrı'nın Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.
Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.
Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cesedi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.
Kaynak: haberinburada
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