Hatay'da Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ederken, camilerden yapılan anonslarda vatandaşlardan bahçe ve kömürlüklere bakmaları istendi.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağı eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları sürüyor. Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın son görüldüğü su kaynağı, mahalle ve Amanos Dağları eteklerinde komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce bölgede bulunan evlerin bahçeleri de aranıyor. Camilerden yapılan anonslarda da vatandaşlardan evlerinin çevresi ile bahçe ve kömürlüklere bakmaları istendi.

30 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Tatar'ın arama çalışmalarına Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) ekipleri de katılıyor. Arama çalışmalarına Ankara, Adana ve Hatay'dan 215 kişinin katıldığı, ekiplerin şu ana kadar yaklaşık 30 kilometrelik alan taradığı öğrenildi.

Ekipler arama çalışmaları sırasında bölgede gördükleri çocuklara su birikintileri ve ormanlık alanda tek başlarına gitmemeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

"UFUK'U NE OLUR BANA GETİRİN"

Önceki gün kaybolan 6 yaşındaki Ufuk'un annesi Durdu Tatar (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oğlunun bir an önce bulunmasını ümit ettiğini söyledi.

"Evladımı gören duyan olursa bize getirsin." diyen anne Tatar, "Ufuk'u Allah rızası için bulup bana getirin. Yavrumu bana getirin, o benim canım. Benim yüreğim yanıyor, Ufuk'u ne olur bana getirin. Çocuğumu bulduysanız, kimin elindeyse, kimsede ise çocuğumu bana getirin." diye konuştu.

SU DOLDURMAYA GİTMİŞTİ

Amanos Dağları eteklerinde bulunan Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki yakınlarına önceki gün ailesiyle ziyarete giden Ufuk Tatar (6), zihinsel engelli bir akrabasıyla ormanlık alandaki kaynaktan su doldurmaya gitmişti. Bir süre sonra çocuğu su kaynağının bulunduğu alanda bırakarak bölgeden ayrılan aile yakını geri döndüğünde Tatar'ı bulamamıştı.

Ufuk Tatar'ın kaybolduğunu fark eden ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: haberinburada