LEYLA'DAN 15. GÜNDE DE HABER ÇIKMAYINCA EKİPLER ÇOK YÖNTEME BAŞVURDU
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nda kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla için arama çalışmaları 15. gününde devam ederken köyde bulunan tüm kuyular vidanjörle boşaltıldı.
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir'i bulmak için arama kurtarma çalışmalarında 15'inci güne girildi. Köyde birçok yeri defalarca arayan ekipler bugün de tüm kuyuları vidanjörle boşalttı.
BAYRAM GÜNÜ KAYBOLAN KIZ 15 GÜNDÜR ARANIYOR
Ağrı'da ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği Bezirhane köyünde 15 dakika içerisinde ortadan kaybolan minik Leyla için köy ve çevresinde arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda 15'inci güne girilirken Leyla'ya dair hiçbir ize rastlanamadı.
DERELER, KÖPRÜ ALTLARINDA BULUNAMAYINCA EKİP 2 GRUBA AYRILDI
Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile Leyla'dan gelecek güzel haberi bekliyor. Sabah saatlerinde çalışmalarına başlayan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Van ve Ağrı AFAD ekipleri, Kızılay ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam etti. İlk olarak dere kenarları, köprü altları ve sazlık alanları arayan ekipler sonuca ulaşamayınca daha sonra ikiye ayrıldı.
KUYULAR VİDANJÖRLE BOŞALTILDI
Bir ekip tarım arazilerinde arama yaparken, AFAD ve Kızılay ekipleri köyde bulunan tüm kuyuları Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşalttı. Ekipler boşaltılan kuyularda kürek ve dirgenlerle Leyla'yı aradı.
Kuyulardan da bir ize rastlamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları 'Mavi' isimli köpekle aradı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Leyla'yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'ndan İnce, İbb Başkan Adayı Olacak Mı Sorusuna Yanıt: Şimdiden Açıklamak Doğru Değil
- Eşinin, Kemerle Boğazını Sıkıp Üzerine Kaynar Su Döken Caniden Pişkin Savunma: Şaka Yaptım
- Et Yiyerek Beslenen Örümcek Paniği! Korkudan Dışarı Çıkamıyorlar
- Son Dakika! Abd'de Gazete Binasına Silahlı Saldırı: En Az 4 Ölü
- Yalova'da Arka Ayakları Kesilmiş İki Yavru Kedi Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar