Çalışmalarda Sona Gelindi! Binlerce Vatandaşa Emeklilik Yolu Açılıyor
İtirafçı Polis: Fetullah Gülen'in Artık Suyundan En Çok Arif Erdem İçiyordu
Güzel Oyuncu İrem Sak, Güldür Güldür Show'a Veda Etti
Korkunç Detayı Vali Açıkladı: Leyla'yı Aç Bırakıp Öldürmüşler
Türkiye'yi Yasa Boğan İki Minik Kızın Babaları Acılarını Paylaştı
Melih Gökçek, Minik Leyla'dan Gelen Acı Haber Sonrası İdam Anketi Düzenledi
Alper'in Ölümü Sonrası Survivor İçin Beklenen Adımı Atıyor
Hız Yaptı, Tartıştı, 20 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtı!
Beşiktaş'la Anlaşan Guti, 2 Gün İçinde İstanbul'a Gelecek
Ak Parti Sözcüsü Ünal: İdam Ve Hadımı Düşünüp Tartışıyoruz
Leyla'nın Ölümünde Kahreden Detay: Minik Kız Açlıktan Ölmüş
Meclis Yeni Döneme Hazırlanıyor, Baykal İçin Özel Oda Hazırlandı
Beşiktaşlı Vida'nın Eşi Soyuldu
Uyuşturucu Baskını! Tişört Kolilerinden 20 Milyon Tl Değerinde Eroin Çıktı
Leyla Aydemir'in Acılı Annesi, Kızının Mezarına Kapanıp Ağıt Yaktı
Suriyeliler Palayla Kıraathane Bastı! Tehlikeli Anlar Kamerada
Serinlemeye Çalışan Çocuklardan Acı Haber!
Cesedinin Bulunduğu Yerle İlgili Herkes Aynı Soruyu Soruyor
Çakıcı'dan Yeni Tehditler: Gerekirse Düşüncelerimi Eyleme Dönüştürürüm
Survivor Şampiyonu Adem Sessizliğini Bozdu! Canlı Yayında İtiraf Etti

Leyla Aydemir'in Acılı Annesi, Kızının Mezarına Kapanıp Ağıt Yaktı

LEYLA AYDEMİR'İN ACILI ANNESİ, KIZININ MEZARINA KAPANIP AĞIT YAKTI

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in acılı annesi, kızının mezarına kapanıp ağıtlar yaktı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 10:20
Puan Ver : Leyla Aydemir'in Acılı Annesi, Kızının Mezarına Kapanıp Ağıt Yaktı(9/10)5

Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, son yolculuğunu uğurlandı.

OTOPSİ İŞLEMİ 3,5 SAAT SÜRDÜ

Cesedi Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesi, yakınlarınca buradan alınıp bir ambulans ile memleketi Ağrı'ya getirildi.

SABAH SAATLERİNDE DEFNEDİLDİ

Minik Leyla'nın bir süre Ağrı Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınıp Ağrı Belediyesi cenaze nakil aracına konularak Bezirhane köyüne götürüldü. Leyla'nın cenazesi, köydeki Ranuna Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

ANNESİ MEZARA KAPANIP AĞIT YAKTI

Törene, minik Leyla'nın babası Nihat, annesi Aysel, amcaları Yusuf, Musa ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Leyla'nın defnedilmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Aydemir, Kürtçe ağıt yaktı.

Aydemir ailesi tören sonrası köyde kurulan taziye evinde taziyeleri kabul etti.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA KAYBOLMUŞTU

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

18 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Leyla  Aydemir  İn  Acılı  Annesi  Kızının  Mezarına  Kapanıp  Ağıt  Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER