LEYLA AYDEMİR'İN ACILI ANNESİ, KIZININ MEZARINA KAPANIP AĞIT YAKTI
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in acılı annesi, kızının mezarına kapanıp ağıtlar yaktı.
Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, son yolculuğunu uğurlandı.
OTOPSİ İŞLEMİ 3,5 SAAT SÜRDÜ
Cesedi Bezirhane köyünde bulunmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik Leyla'nın naaşının otopsi işlemi 3,5 saat sürdü. Daha sonra Leyla'nın cenazesi, yakınlarınca buradan alınıp bir ambulans ile memleketi Ağrı'ya getirildi.
SABAH SAATLERİNDE DEFNEDİLDİ
Minik Leyla'nın bir süre Ağrı Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazesi, sabah saatlerinde buradan alınıp Ağrı Belediyesi cenaze nakil aracına konularak Bezirhane köyüne götürüldü. Leyla'nın cenazesi, köydeki Ranuna Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.
ANNESİ MEZARA KAPANIP AĞIT YAKTI
Törene, minik Leyla'nın babası Nihat, annesi Aysel, amcaları Yusuf, Musa ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Leyla'nın defnedilmesi sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Aysel Aydemir, Kürtçe ağıt yaktı.
Aydemir ailesi tören sonrası köyde kurulan taziye evinde taziyeleri kabul etti.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA KAYBOLMUŞTU
Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.
18 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU
Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra, dün köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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