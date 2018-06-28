İngiliz temsilcisi Leicester City, daha önce 12 milyon euro önerdiği Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için 14 milyon euroluk yeni bir teklif sundu.

Beşiktaş'a devre arasında gelen ancak fazla şans bulamayan Vida, Leicester City'nin gözdesi oldu.

Daha önce siyah-beyazlılara 12 milyon Euro öneren Premier Lig kulübü, teklifini 14 milyon euroya yükseltti. Everton'un da 13 milyon euro ile kapıyı çaldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ 18 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş ise tecrübeli savunmacısı için 18 milyon Euro istiyor.

Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Vida'nın geleceğinin, şampiyona sonrasında belli olması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada