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LeBron'un 44 sayı attığı maçta seri eşitlendi

LEBRON'UN 44 SAYI ATTIĞI MAÇTA SERİ EŞİTLENDİ

NBA play-off'larında Boston Celtics'i 111-102 yenen Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı final serisini 2-2'ye getirdi.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 13:50
Puan Ver : Lebron'un 44 Sayı Attığı Maçta Seri Eşitlendi(5/10)1

Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finali 4. karşılaşmasında Boston Celtics'i ağırladı. Yıldız oyuncusu LeBron James'in 28'de 17 isabetle 44 sayı ve 5 ribaunt ürettiği mücadeleyi 111-102 kazanan Cavaliers, seride durumu 2-2 yaptı.

KERİM ABDÜLCABBARI'I GEÇTİ

Play-off kariyerindeki isabet sayısını 2 bin 368'e çıkaran James, Kerim Abdülcabbar'ı geçerek play-off tarihinde en fazla isabetli şut atan oyuncu oldu. NBA play-off tarihinde Abdülcabbar'ın 2 bin 356, Michael Jordan'ın ise 2 bin 188 saha içi isabeti bulunuyor.

REKOR JERRY WEST'TE

James, 2001'de 6 kez 40 sayılık performans sergileyen Allen Iverson'dan beri play-off'larda bunu başaran ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Bu alandaki rekoru, 1965 play-off'larında 8 defa 40 sayı barajını geçen Jerry West elinde tutuyor. West'i, 1989'da yedi 40 sayılık performansı bulunan Jordan izliyor.

Serinin 5. maçı, 24 Mayıs Perşembe günü Celtics'in sahasında oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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