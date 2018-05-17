LAVABOYU KULLANMASINA İZİN VERİLMEYİNCE ORTALIK YERE TUVALETİNİ YAPTI
Kanada'daki restoran zincirinde tuvalete girmesine izin verilmeyen kadın, dükkanın ortasına tuvaletini yaparak çalışanlara fırlattı. Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kanada'nın ünlü kahve zinciri Tim Horton'da geçtiğimiz Pazartesi akşamı yaşanan bir olay izleyenleri hayrete düşürdü. Restoranın ortasını tuvaletini yapan ve daha sonra bunu eliyle kasiyere fırlatan kadının görüntüleri ülkenin en çok konuşulan konusu haline geldi.
TUVALETE ERİŞİMİNE İZİN VERİLMEYİNCE ÇILDIRDI
Kadının restoranın tuvaletini kullanmasına izin verilmediği için sinirlendiği, bir süre kasiyer ile tartıştıktan sonra dükkanın ortasına tuvaletini yaptığı açıklandı. Restoranın sözcüsü BuzzFeed News'e verdiği demeçte, bazı restoranlarının "misafirlerin refahını sağlamak için tuvaletlere kısıtlı bir erişim politikasına" sahip olduklarını söyledi. Sözcü yaptığı açıklamada, Kanadalı kadının geçmiş davranışlarına dayanarak tuvalete erişimine izin verilmediğini ve bunun da onu öfkelendirdiğini açıkladı.
RESTORAN "KAYGILIYIZ" AÇIKLAMASI YAPTI
Kahve zinciri yaptığı açıklamada, "Tüm misafirlerimiz için iyi bir ağırlama ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu videoda yaşananlardan dolayı son derece kaygılıyız. Takım üyelerimizin ve misafirlerimizin önceliği bizim için daima öncelikli olacaktır" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Kanada Kraliyet Polis Komutanlığı'nın sözcüsü Holly Largy, kadının olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alındığını söylerken kadının kimliği açıklanmadı.
Kaynak: haberinburada
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