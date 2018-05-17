Mesut Özil'i Eleştiren Almanlara İngilizlerden Tokat!
Hollandalı Aşırı Sağcı Wilders, Haddini Aştı! Peygamber Karikatür Yarışması Düzenliyor
Vatan Caddesi'nde Tuhaf Olay! Yola Yüklü Miktarda Döviz Atıp Kaçtılar
Önce Parti Düzenleyip Vedalaştı, Sonra Ölüme Gitti
Tahkim Kurulu Noktayı Koydu: Beşiktaş'a Türkiye Kupasından Men
Otomobil Şarampole Devrildi, Feci Kazada 4 Kardeşten 3'ü Can Verdi
Stadyumun Alt Katından Sesler Gelince Gece Bekçisi Odayı Kontrole İndi, Ürkütücü Manzarayı Kaydetti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa İle Anlaştık, Kupalara Katılıyoruz
Lavaboyu Kullanmasına İzin Verilmeyince Ortalık Yere Tuvaletini Yaptı
Hrant Dink Davasında Şükrü Yıldız Tahliye Edildi
Turizm Cenneti Ramazan'ın Başlamasıyla Bomboş Kaldı!
Didem Soydan'ın Makyajsız Hali Sosyal Medyayı Salladı
İlk Yerli Ve Milli Baz İstasyonu Ulak Hizmete Girdi
İsrail Hükümet Sözcüsünden Neden Gazzelileri Vuruyorsunuz Sorusuna İnsanlık Dışı Yanıt
Adana'da Termometreler 41 Dereceyi Gösterdi
Egzozundan Yüksek Ses Çıkan Lüks Otomobili, Polise Şikayet Ettiler
Bahçeli, Yenikapı'daki Kudüs'e Destek Mitingine Katılıyor
Yeni Nesil Kanser İlaçları Erkeklerde İki Kat Daha İyi Sonuç Veriyor
Trabzonspor, Gökdeniz Karadeniz'e Yardımcı Antrenörlük Teklifinde Bulunacak
Erdoğan Onayladı! 20 Yeni Üniversite Kuruluyor

Lavaboyu kullanmasına izin verilmeyince ortalık yere tuvaletini yaptı

LAVABOYU KULLANMASINA İZİN VERİLMEYİNCE ORTALIK YERE TUVALETİNİ YAPTI

Kanada'daki restoran zincirinde tuvalete girmesine izin verilmeyen kadın, dükkanın ortasına tuvaletini yaparak çalışanlara fırlattı. Olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Lavaboyu Kullanmasına İzin Verilmeyince Ortalık Yere Tuvaletini Yaptı(5/10)1

Kanada'nın ünlü kahve zinciri Tim Horton'da geçtiğimiz Pazartesi akşamı yaşanan bir olay izleyenleri hayrete düşürdü. Restoranın ortasını tuvaletini yapan ve daha sonra bunu eliyle kasiyere fırlatan kadının görüntüleri ülkenin en çok konuşulan konusu haline geldi.

TUVALETE ERİŞİMİNE İZİN VERİLMEYİNCE ÇILDIRDI

Kadının restoranın tuvaletini kullanmasına izin verilmediği için sinirlendiği, bir süre kasiyer ile tartıştıktan sonra dükkanın ortasına tuvaletini yaptığı açıklandı. Restoranın sözcüsü BuzzFeed News'e verdiği demeçte, bazı restoranlarının "misafirlerin refahını sağlamak için tuvaletlere kısıtlı bir erişim politikasına" sahip olduklarını söyledi. Sözcü yaptığı açıklamada, Kanadalı kadının geçmiş davranışlarına dayanarak tuvalete erişimine izin verilmediğini ve bunun da onu öfkelendirdiğini açıkladı.

RESTORAN "KAYGILIYIZ" AÇIKLAMASI YAPTI

Kahve zinciri yaptığı açıklamada, "Tüm misafirlerimiz için iyi bir ağırlama ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu videoda yaşananlardan dolayı son derece kaygılıyız. Takım üyelerimizin ve misafirlerimizin önceliği bizim için daima öncelikli olacaktır" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Kanada Kraliyet Polis Komutanlığı'nın sözcüsü Holly Largy, kadının olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alındığını söylerken kadının kimliği açıklanmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Lavaboyu  Kullanmasına  İzin  Verilmeyince  Ortalık  Yere  Tuvaletini  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER