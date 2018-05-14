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Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı

LAKABI, ALTIN KOLLU ADAM! SADECE KAN BAĞIŞLAYARAK 2,4 MİLYON BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

Kanında bebek ölümlerini önleyebilecek bir antikor bulunan Avusturalyalı James Harrison, 60 yıl boyunca bağışladığı kan sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardı.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı(10/10)6

80 yaşındaki James Harrison, kanında bulunan ender bir antikor sayesinde doğumda kan zehirlenmesi yaşayan bebeklere adeta hayat verdi. Altın Kollu Adam Harrison, 2003 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

KENDİNE SÖZ VERDİ

James Harrison 14 yaşındayken ameliyata alındı ve akciğerinin bir lobu alındı. Harrison saatlerce süren operasyondan sonra üç ay boyunca hastanede kaldı. Kendisine 13 ünite kan verilen James Harrison, büyüyünce kan bağışçısı olmaya söz verdi.

KANINDA ÖNEMLİ BİR ANTİKOR TESPİT EDİLDİ

Kan verme yaşı 18 olduğu için bekledi ve 18'inde de sözünü tuttu. Kan bankasında yapılan taramanın ardından Harrison'un kanında bebek ölümlerini önleyebilecek bir antikorun bulunduğu tespit edildi.

BİLİM İNSANLARI KAPISINI ÇALDI

Avustralya'da annenin kanının RH pozitif ve bebeklerin kanının RH negatif olması sebebiyle meydana gelen hemolitik anemiden kaynaklı ölümler böylece önlenebilecekti. Ender görülen bir antikordan yapılmış plazmanın bebeklerin hayatını kurtarabileceği fikrini geliştiren bilim insanları, Harrison'a ulaştı.

Anti-D adı verilen plazma programına katılıp katılmayacağı sorusuna Harrison, "katılırım" yanıtını verdi.

2,4 MİLYON BEBEĞİN HAYATI KURTULDU

İlk plazma 1967 yılında kullanıldı. Harrison'ın kanından milyonlarca doz Anti-D enjeksiyonu yapıldı. Buna göre; Harrison 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtardı.

Anti-D Programı Koordinatörü Robyn Barlow, "Avustralya'da yapılan her Anti-D ampulünün içinde James bulunuyor" dedi. Uzmanlar, Harrison'ın kanındaki antikoru, küçük yaşlarda kan nakli yapılmış olmasına bağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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