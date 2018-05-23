Sokak röportajındaki "Laiklik elden gidiyor" söylemi ile gündeme gelen Süleyman Çakır isimli vatandaşın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çakır, AK Parti'nin seçim standında yaptığı konuşma ile tekrar sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Kürtaj dede" olarak anılan Süleyman Çakır'ın, bu kez AK Parti standında konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çakır, AK Parti'ye oy vermeyenler hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üsküdar'da 24 Haziran seçimleri ile ilgili sokak röportajında geçen günlerde ilginç görüntüler ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Yaşlı adamla yapılan röportaja bir kadın vatandaşın karışmasıyla, yaşlı adam çileden çıkmış, vermiş olduğu tepki sırasında "Röportaj" yerine "Kürtaj yapıyor burada" demesi de sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti.

AK PARTİ STANDINDA KONUŞTU

"Kürtaj dede" olarak anılan Süleyman Çakır'ın, bu kez AK Parti standında konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu. Çakır, çevresinde duran vatandaşlara seslenirken, "Sabaha kadar namaz kıl, eğer dört ayaklı domuz eti yiyen emperyalist hainin razı olduğu mühürü vurarsan, ne namazı ne orucu, gitti, gitti…" diye belirtti.

"VALLAHİ OYUNA GELMEYELİM"

"Vallahi oyuna gelmeyelim" diyen Çakır, "Daha önceki bir Cumhurbaşkanı vardı, işine geleni imzaladı, işine gelmeyeni imzalamadı, o hain de gitti" dedi.

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Kaynak: haberinburada