Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer kraliyet düğününe damgasını vurdu. Spencer, yılın düğününde yeşil kıyafeti ve şapkasıyla tüm gözleri üzerine topladı.

Lady Kitty Spencer, halası Lady Diana'ya olan benzerliği, şıklığı ve güzelliğiyle kraliyet düğünü konukları arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.

YEŞİL KIYAFETİYLE KRALİYET DÜĞÜNÜNE DAMGA VURDU

Yılın düğününde tüm davetliler göz kamaştıran şıklıklarıyla dünya basınının karşısındaydı. Yeşil kıyafeti ve şapkasıyla büyük beğeni toplayan Kitty Spencer kraliyet düğününe damgasını vurdu.

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLADI

Dünyaca ünlü yıldızlar ve kraliyet ailesi üyelerinin arasında herkesin dikkatini çeken bu güzel kadın trajik bir kazada hayatını kaybeden Lady Diana'nın yeğeni Lady Kitty Spencer'dı.

PRENS WİLLİAM VE HARRY'NİN KUZENİ

Kitty Spencer'ın babası Lady Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer. Kitty Spencer aynı zamanda tahtın varisleri Prens William ve Harry'nin de birinci dereceden kuzeni.

DEFİLEDE TAÇ GİYMİŞTİ

Moda devi Dolce & Gabanna'nın yüzü olan Lady Kittty Spencer'ın annesi Victoria Aitken da bir dönem mankenlik yapmış. Podyuma ilk adımını geçen yıl düzenlenen moda haftalarında atan Kitty Spencer defilelerde taç giyerek kraliyet ailesiyle olan bağını da sergilemiş oldu.

Kaynak: haberinburada