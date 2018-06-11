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La Liga Başkanı Javier Tebas: PSG, Avrupa Kupalarından Men Edilmeli

LA LİGA BAŞKANI JAVİER TEBAS: PSG, AVRUPA KUPALARINDAN MEN EDİLMELİ

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, "Bence PSG, Avrupa Kupalarından men edilmeli. Bu kulüp ekonomik olarak herkesi aldatıyor." dedi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : La Liga Başkanı Javier Tebas: Psg, Avrupa Kupalarından Men Edilmeli(8/10)4

Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'ya transfer olmasıyla birlikte Fransız ekibine ağır sözler söyleyen La Liga Başkanı Javier Tebas, bir kez daha çarpıcı sözler kullandı.

PSG'nin UEFA'nın belirlediği Financial Fair-Play kurallarına uymadığını belirten Tebas, kulübün Avrupa Kupaları'ndan men edilmesi gerektiğini belirtti.

"ALDATMANIN KURBANI OLDULAR"

İspanyol basınına konuşan Tebas, "Bence PSG, Avrupa Kupaları'ndan men edilmeli. Bu kulüp ekonomik olarak herkesi aldatıyor. Ama sonunda onlar aldatmanın kurbanı oldular, takımları elenip başarılı olamadı." sözlerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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