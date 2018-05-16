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Kuzey Kore'den Gelen Görüşme Tehlikede Çıkışına Trump'tan Rest: Göreceğiz!
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KUZEY KORE'DEN GELEN GÖRÜŞME TEHLİKEDE ÇIKIŞINA TRUMP'TAN REST: GÖRECEĞİZ!


Kuzey Kore'den Gelen Görüşme Tehlikede Çıkışına Trump'tan Rest: Göreceğiz!
Tarih : 16 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Kuzey Kore'den Gelen Görüşme Tehlikede Çıkışına Trump'tan Rest: Göreceğiz!(10/10)6

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

KUZEY KORE'NİN "GÖRÜŞME TEHLİKEDE" AÇIKLAMASINI YORUMLADI

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatı gerekçe gösteren Pyongyang'ın, Seul ile üst düzey görüşmeleri askıya alması ve Trump ile 12 Haziran'da yapılması planlanan görüşmenin de tehlikeye girebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi.

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Kendilerine Kuzey Kore'den herhangi bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Trump, "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapmakla yetindi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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