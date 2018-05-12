Kuzey Kore çok kritik bir karar imza atarak ülkenin kuzeyinde yer alan nükleer deneme alanını 23-25 Mayıs'ta bir törenle kapatacağını açıkladı.

Kuzey Kore, söz verdiği gibi nükleer testlerine devam etmeyeceğini açıklamasının ardından, hava durumuna bağlı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında, nükleer test tesisini kapatacağını açıkladı.

TÜM ALANLARI İÇERİYOR

Ülkenin merkez haber ajansı, tünelleri, gözlem tesisleri, araştırma binaları ve güvenlik makamları gibi tüm alanları içerdiğini duyurdu.

GAZETECİLER DAVET EDİLECEK

Hava durumuna bağlı olarak 23-25 Mayıs tarihleri arasında bir gün gerçekleştirilecek yıkıma Kuzey Kore, Çin, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gazetecilerin davet edileceği aktarıldı.

Nükleer tesisteki tünellerin patlamayla yok edileceği, girişlerin kapatılacağı, gözlem tesislerinin, araştırma enstitülerinin ve güvenlik görevlisi birimlerinin de kaldırılacağı belirtildi.

Diğer ülkelerden gelecek gazetecilerin uçuş ve kalış masraflarının Kuzey Kore tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Açıklamada aynı zamanda, "komşu ülkeler ve uluslararası toplum ile Kore yarımadasındaki barışı ve istikrarı korumak için bağlantıda kalınacağı" vurgulandı.

TARİHİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesi öncesi ülkesinin füze programını askıya aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını açıklamıştı.

En son olarak ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: haberinburada