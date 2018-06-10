ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Kuzey Kore zirvesi için Singapur'a geldi.

ABD Başkanı Donald Trump 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştireceği zirve için Singapur'a geldi. Trump, havalananında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve diğer yetkililer tarafından karşıladı. Trump'ın zirve öncesi Singapur Başbakanı Lee Hsien Loon ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: haberinburada