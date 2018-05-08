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KUZEY IRAK'TAN ACI HABER: 1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT


Kuzey Irak'tan acı haber: 1 Uzman çavuş şehit
Tarih : 08 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Kuzey Irak'tan Acı Haber: 1 Uzman Çavuş Şehit(7/10)3

Hakkari'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Olay, bugün öğle saatlerinde Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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