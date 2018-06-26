KUYUMCULAR UYARDI! YENİ EVLİLERİN KABUSU OLDU
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, düğünlerde takılan sahte altınların sayısının arttığını belirterek "Yeni evlenen çiftler takılarını bozdurmak için kuyumcuya geldiğinde büyük hüsran yaşıyor" dedi.
İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Baransel düğünlerde takılan sahte altınlar konusunda uyarıda bulundu. Baransel, piyasada düzelme beklediklerini söyledi. Dolardaki düşüşe karşın altının etkilenmediğini dile getiren Baransel, "Henüz bu düşüş sağlanmadı. Yarın piyasalar daha hareketlenir ve düzelme olur, diye umuyoruz" diye konuştu.
"ÇEYREK ALTIN SATILMIYOR"
Haziran ayının sonuna gelinmesine ve düğün sezonunun açılmasına rağmen altın satışının artmadığını kaydeden Başkan Baransel, gram altın takmayı tercih edenlerin daha çok olduğunu vurguladı.
"TAKILARIN İÇİNDEN SAHTE ÇOK ÇIKIYOR"
Son dönemde düğünlerde sahte altın takanların arttığını da belirten Turgay Baransel, "Bijuterilerden alınan altınlar gerçek altın değildir. Büyük marketlerde bile çeyrek altın adı altında sahte altın satılıyor. Çelikten altın yapmışlar, vatandaş onu alıp, bir kurdele takıyor.
Düğünde sıraya girip, geline hediye ediyor; kimin taktığı da belli olmuyor. Yeni evlenen çiftler takılarını bozdurmak için kuyumcuya geldiğinde büyük bir hüsran yaşıyor. Evde kendileri hesaplayıp, kafalarında bir fiyat belirliyorlar. Gerçeği öğrenince büyük şok yaşıyorlar; çünkü takıların içinden çok sahte çıkıyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hain Saldırıda Askerimizi Şehit Eden 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
- Ak Parti Myk Ve Mkyk Cuma Günü Toplanacak
- Saadet Kontenjanından Chp Adayı Olan İsim, Seçim Kampanyası Yapmadan Vekil Oldu
- Güner Özkul'dan İtiraf: Babam Hep Çalıştığı İçin Yatılıda Büyüdüm
- 'ince Başarılı Mı?' Diye Sordular, Cevabı Chp'li Seçmeni Çıldırttı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar