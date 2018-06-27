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Kuvvetli Yağışın Etkili Olduğu İstanbul'da Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi

KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLDUĞU İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ

Kuvvetli yağışın etkili olduğu İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Kuvvetli Yağışın Etkili Olduğu İstanbul'da Şimşekler Geceyi Gündüze Çevirdi(10/10)6

Kuvvetli yağışın etkili olduğu İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı başladı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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