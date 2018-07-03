24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen AK Partili Burhan Kuzu, "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım" dedi.

"ADAY GÖSTERİLMEDİĞİM İÇİN AK PARTİ SEÇİMLERDE KAYBETTİ"

Kuzu, "Seçimleri kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik" dedi. Çoğunluğu kaybetmelerinin sebebini kendisinin aday gösterilmemesine bağlayan Burhan Kuzu, seçimlerle yürürlüğe giren sistemi "pratik ve pragmatik" olarak nitelendirdi.

"BENİM OLMAMAMI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Kuzu, şöyle devam etti: "Dört dönem milletvekilliği yaptım. AK Parti'nin kurucu üyesiyim. 7 Haziran 2015'te, 3 dönem kuralı sebebiyle ara verdim. 1 Kasım 2015'e kadar süren kısa bir araydı. 7 Haziran seçimi ben olmayınca kaybedildi. 24 Haziran'da da beni aday yapmadılar, yine kaybettiler. Kaybetti derken; seçimi kaybetmedik ama çoğunluğu kaybettik. Dolayısıyla, benim olmamamı değerlendirmek lazım"

KENDİSİNİ BAŞKANLIK MODELİNİN KURUCU BABASI OLARAK NİTELEDİ

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuşan Kuzu, "Başkanlık modeli, eski modelden çok farklı. Kendine özgü ve aklın bulduğu bir sistem" dedi.

Parlamenter sisteme ilişkin de değerlendirmede bulunan Kuzu, "Parlamenter model, İngiliz menşeili bir modeldir. İngiliz kanını taşır. Ama başkanlık modeli, pratik ve pragmatik bir sistem" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sistemi hakkındaki değerlendirmelerine devam eden Burhan Kuzu, kendisini başkanlık modelinin "kurucu babası" olarak niteledi ve başkanlık sisteminde arzu ettiği parlamento modelinin vatandaşı birinci elden tanıyan vekillerden oluştuğunu ifade etti.

Arzuladığı parlamento modelinde, vekillerin lidere değil vatandaşa bağımlı olduğunu söyleyen Kuzu, sistemin bu haliyle "ne deve ne kuş" olduğunu belirtti. Kuzu'ya göre, tanımladığı modelin uygulanması sonucunda, "Ankara'ya giden vekil, bölgesinin sesini dinleyecek, liderinin sesini dinlemeyecek".

"SENİN NE İŞİN VAR SİYASETLE MUHARREM İNCE İLE"

Yargıda taraflılık tartışmalarına da değinen Burhan Kuzu, 24 Haziran seçimlerinden önce sosyal medyada cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında "Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık, unutmayacağız" şeklinde paylaşım yapan ve eleştirilen Danıştay Üyesi Aysel Demirel'e: "Senin ne işin var siyasetle, Muharrem İnce'yle. Verdiğin kararlarda durduk yere şüphe uyandırıyorsun. Olmaması lazım bunların" dedi.

Kaynak: haberinburada